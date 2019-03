Wunderbare Reise durch ein wunderbares Land Von Hans-Peter Hegmann



Bühlertal - Wie man Lebensfreude trotz Einschränkungen bewahren kann und den Glauben an sich selbst nie aufgeben darf, demonstrierte am Samstag in einem außergewöhnlichen Konzert die südafrikanische Sängerin Thabilé im Gewölbekeller Bühlertal.



Zwar stehen der Gesang und das tänzerische Bewegen im Vordergrund, aus ihren Anmoderationen dringen aber auch immer wieder Erinnerungen an eine nicht immer glückliche Kindheit in einem Township in Soweto und eine offensichtlich wunderbare Mutter durch. Mit dem warmen Timbre ihrer mehrere Oktaven umspannenden Stimme schafft sie es, in jedem Lied das Publikum im bis auf den letzten Stehplatz gefüllten Keller auf eine musikalische Reise mitzunehmen. In den Liedtexten werden zum Teil sehr persönliche Erfahrungen hörbar, die sie mit ihrer ausgeprägten positiven und authentischen Ausstrahlung sehr glaubwürdig und nachvollziehbar vorträgt. Vermittelt wurde ihr die Liebe zur Musik schon früh von ihrer Mutter, die als Gospelsängerin mit dem bekannten "Soweto Teachers Choir" auf internationalen Tourneen unterwegs war. Dass dabei eine tolle Stimme entwickelt wurde, die mit einer großen dynamischen Bandbreite Gospelstile mit Soul und Jazz kombinieren kann, ist aber auch sicher ihrem großen Ehrgeiz zu verdanken. Begleitet wird sie durch ihren Produzenten, den aus dem Kongo stammenden Steve Bimamisa an der Gitarre und den Keyboarder Markus Schölch, "Marquis de Shoelch". Ihm gelingt es in seinen Soli immer wieder, mit Tönen Bilder zu malen. Glisandi werden unterbrochen durch spitze Einwürfe und münden oft in ruhende Akkorde, so wie die Leinwand eines Bildes den letzten Pinselstrich erfährt. Man kann ein Gewitter hören (Black & White Rainbow) oder sieht die Sonne, wie sie an einem blutroten Horizont versinkt und im Vordergrund den Schatten eines einsamen Viehhirten mit seiner unerfüllten Liebe zurücklässt (Malayika). Thabilé lebt inzwischen in Stuttgart und moderiert auf Englisch. Allerdings werden im Laufe des Abends von ihr immer mehr deutsche Worte in die Texte eingeflochten. Sie lernt fleißig Deutsch und erzählt im Pausengespräch, dass das Beherrschen der Landessprache äußerst wichtig sei, wenn man sich integrieren will. Aber sie müsse bei der Moderation auf Deutsch noch nach zu vielen Worten suchen. Dafür gibt es im zweiten Teil einen Crashkurs in ihrer afrikanischen Muttersprache Xhosa, einer der vielen offiziellen Sprachen in Südafrika. Es ist eine für unsere Ohren ungewöhnliche Sprache mit im Mundraum ausgeführten Knack- und Schnalzlauten. Sie wurde bei uns in den siebziger Jahren durch den Hit "Pata Pata" der südafrikanischen Sängerin Miriam Makeba bekannt. Die Gäste sind mit Begeisterung dabei und lernen die Laute O, Q, S und X kennen. Thabilé demonstriert in einem a cappella vorgetragenen Lied sehr eindrucksvoll, wie eine Sprache perkussiv quasi mit Musik unterlegt wird. Bei einem der letzten, sehr rhythmisch vorgetragenen Stücke hält es das Publikum nicht mehr auf den Stühlen. Der Funke springt über - klatschend und tanzend verabschieden die Besucher die Sängerin, die an diesem Abend, wie es Veranstalter Jürgen Brügel nennt, "eine wunderbare Reise durch ein wunderbares Land" dargeboten hat. Diese bedankt sich mit dem unverwüstlichen "Pata Pata" als letzte Zugabe.

Auftakt mit René Egles Bühlertal (eh) - Die Kulturreihe "Live im Gewölbekeller" geht 2019 in die vierte Auflage. Sechs Veranstaltungen wird es wieder geben und außerdem ein Open-Air am 6. Juli. Musikalisch wird eine Bandbreite geboten von Mundart bis zu einer Mischung aus Jazz und afrikanischer Musik (Foto: pr).

