Einmal am Tag für die Bürger im Einsatz

Laut Dußmann zahlten sich die Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz aus. Auch die Rauchmelder-Verordnung leiste einen Beitrag, denn seit Einführung der Melder-Pflicht habe sich die Zahl der Brandtoten in Deutschland drastisch reduziert. In Bühl seien zahlreiche Brände schon während der Entstehung bemerkt worden. "Durch frühes Eingreifen der Feuerwehr konnten die Schäden minimiert werden."

Mit 55 Bränden war die Feuerwehr nur in einem Fünftel aller Fälle in ihrer primären Aufgabe, dem Feuerlöschen unterwegs. In 80 Prozent der Einsätze sind andere Aufgaben zu lösen: Türöffnungen, Tragehilfen für den Rettungsdienst, Amtshilfe mit der Drehleiter und zahlreiche weitere technische Hilfeleistungen. 33 Personen konnten aus lebensbedrohlichen Lagen gerettet werden. "Improvisationsvermögen, gute Kenntnisse der Geräte und manchmal auch ein bisschen Gottvertrauen haben uns geholfen, die Einsätze gut zu bewältigen", so der Bühler Kommandant bei seinem Jahresbericht. Die Zahl der Fehlalarme sei zurückgegangen, obwohl weitere Objekte mit Brandmeldeanlagen hinzugekommen seien. Derzeit seien 52 Betriebe aufgeschaltet. Als sehr erfolgreich stufte Dußmann die Arbeit der zentralen Werkstätten ein, die sich bei den Feuerwehren im Umkreis einen guten Ruf erarbeitet hätten.

Viel Zeit sei in den Bau des Feuerwehrhauses Bühl-West in Balzhofen investiert worden, wo nicht alles wunschgemäß verlaufen sei. Auch wenn Löschfahrzeug und Mannschaft einsatzbereit seien, so fehlten doch noch einige Einrichtungen. Daher kann die Inbetriebnahme nicht wie geplant am 1. April, sondern erst mit der offiziellen Einweihung und dem Tag der offenen Tür am 19. Mai erfolgen.

Mit 578 Mitgliedern in allen Abteilungen verfügt die Zwetschgenstadt personell gesehen über die größte Feuerwehr im Landkreis Rastatt. Die Zahl der Aktiven konnte mit 268 stabil gehalten werden. Aufgrund der Nachfrage in den Kindergruppen ist auch die Jugendfeuerwehr mittlerweile die größte im Landkreis. Die Zahl des Nachwuchses hat sich im Laufe eines Vierteljahrhunderts verzehnfacht. 1992 bestand die Gruppe aus 18 männlichen Jugendlichen, heute gibt es 175 junge Feuerwehrleute. Ein Viertel davon sind Mädchen. 55 Erwachsene engagieren sich für den Nachwuchs. Nachdem der bisherige Jugendwart Maik Ruggiero zum Kreisjugendfeuerwehrwart gewählt wurde, übergab er sein Amt an den bisherigen Stellvertreter Simon Keul. Dieser wird unterstützt von Jens Michel und Stefan Grubisic.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr dankte der Feuerwehr auch im Namen des Gemeinderats für die Einsätze und die Bereitschaft, rund um die Uhr Leben und Gesundheit, Hab und Gut der Bühler Bürger zu schützen: "Wir wissen, wir können auf Sie vertrauen, und das gibt uns allen ein gutes, ein sicheres Gefühl."

Grußworte sprachen Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler und der Leiter des Bühler Polizeireviers, Walter Kautz. Musikalisch bestens unterhalten wurden die Gäste vom Musikverein Weitenung mit Dirigent Peter Minet.

Kreisbrandmeister Heiko Schäfer ehrte im Rahmen der Versammlung verdiente Feuerwehrmänner und eine verdiente Feuerwehrfrau. Das Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Dienst erhielten Johannes Hoffmann und Tim Weberling. Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre wurde an Joachim Beuschel, Sascha Geißler und Angelika Meier überreicht. Mit dem goldenen Ehrenzeichen für vier Jahrzehnte geleisteten aktiven Feuerwehrdienst wurden Thomas Dürr, Hermann Schaufler und Herbert Schemel geehrt. Der scheidende Jugendwart Maik Ruggiero erhielt die bronzene Ehrennadel der Feuerwehr Bühl. Sechs Floriansjünger wurden für ein halbes Jahrhundert treue Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber geehrt: Donath Fanz, Werner Friedmann, Bernhard Mußler, Josef Nöltner und Werner Radtke, Wolfgang Steidinger. Seit sechs Jahrzehnten gehören Albert Eckerle, Hubert Eckerle und Otto Glaser der Feuerwehr an. Ihre Treue wurde mit der Ehrennadel in Gold gewürdigt.