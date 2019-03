"Angela Merkel ist so aktiv wie ein Sitzsack auf Valium"

(urs) - Hätte Darth Vader noch einen Sohn, würde er mit Sicherheit Jens Neutag heißen. Nun ist es nicht so, dass dieser mit schwarzer Maske und rasselndem Atem über die Bühne des Hoftheaters röchelt. Eher das Gegenteil ist der Fall. In seinem grauen Anzug sieht Neutag geradezu unverschämt gut aus, aber seine Hiebe sind messerscharf und die Attacken auf das menschliche Gehirn geschehen in Überlichtgeschwindigkeit - mit genialer Boshaftigkeit, witzig, provokant und mit einem hohen Grad an Unterhaltungswert.

Da hat es wohl jemanden auf die dunkle Seite der Macht verschlagen. So entlarvt der spitzfindige Kabarettist versteckte Doppelmoral auf unserem Planeten und das nicht nur im aktuellen politischen Geschehen. Dabei hatte der Abend ganz entspannt angefangen. Freundlich lächelnd mit verstrubbelten Haaren steht Neutag auf der Bühne. Ein Stuhl und ein Rednerpult mit der Aufschrift "Stadtkirchen" sind seine Requisiten. Kern seines neuen Programms ist seine unfreiwillige Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Stadtkirchen, in der seit Jahren der konservative G. W. Busch im Rathaus sitzt und die SPD ebenso lang eine Dame namens Brigitte Mann erfolglos gegen diesen antreten lässt. Inzwischen seien die beiden auch noch verheiratet. Da müsse doch eine Alternative her, hat ein alter Freund zu Neutag gesagt.

So geht es also mit "Volldampf" - so heißt das neue Programm - in die turbulente Zeit der Bürgermeisterwahl und deren Folgen. Denn Neutag wacht als Bürgermeister wieder auf. "Politik wollte ich schon immer machen. Einfach rausgehen und versprechen, was die Leute hören wollen", sagt er. Die Ernüchterung folgt aber auf dem Fuß. Veränderungen? Nicht so einfach, wie sich der Bürgermeisterfrischling das vorgestellt hat. Wenn in Bundesländern wie Sachsen oder Sachsen-Anhalt rechte Parteien die Oberhand gewinnen, müssen die Menschen aufstehen und aktiv werden. Seine Strategie: "In diesen Tagen als Satiriker in die Politik zu gehen, kann nicht falsch sein", meint er keck. Oder er sagt es mit Sigmund Freud: "Der Verlust der Scham, ist das erste Anzeichen für Schwachsinn."

Die aktuelle Politik kommt bei Neutag nicht zu kurz. Seine Analyse: Sechs Monate habe es gedauert, eine Regierung zu bilden. Alles wurde durchsondiert. Dabei frage er sich heute immer noch, wie der Begriff Jamaikakoalition zustande gekommen ist: "Wer denkt denn bitte bei Angela Merkel, Christian Lindner und Anton Hofreiter an Sonne, Strand und Karibik?" Mit der Groko habe es Merkel dann tatsächlich geschafft, die letzen Untoten um sich zu scharen. Und noch ein wenig fieser: "Merkel ist so aktiv wie ein Sitzsack auf Valium."

Neutag kann austeilen. Und zwar in allen Bereichen des Lebens. Junggesellenabschiede bezeichnet er als "eine absolute kulturelle Entgrenzung". Und die Verehelichung an sich, sei nicht "zwangsweise die Abwesenheit von Ehre". Alle kriegen ihr Fett weg. Fußball: "Die meisten Fußballprofis sind intellektuell komplett unbewaffnet." Lügenpresse: "Wir müssen das eigene Denken ja nicht zwangsweise aufgeben." Oder das Thema Überalterung: "Wenn keiner mehr abtritt, kommt im Jenseits auch keiner mehr an. Der anständige Mann stirbt mit 40, damit seine Frau noch etwas von der Witwenrente hat." Auch seine Parodien sind nicht von schlechten Eltern: Ob als Hitler, Sensenmann, "Kapitän von Deutschland" oder als ein "Weiser alter Mann" im Seniorenheim weiß Jens Neutag zu begeistern. Das ist Satire am Puls der Zeit: pointiert, entlarvend und mit wahnsinnigem Tempo - mit Volldampf eben.