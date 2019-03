Nachwuchs mit beherztem Auftritt

Sicher in Rhythmus und Intonation eröffnete das zwar ersatzgeschwächte, aber dennoch in allen Registern ausreichend besetzte Ensemble das Platzkonzert mit dem Marsch "Auf zum Start". Die überwiegend mit sinfonischer Blasmusik geprägte Programmfolge bestach durch eine vom musikalischen Leiter Simon Huck geschickt gewählte Literaturauswahl. Mit dabei waren Bon Jovis "Livin' on a prayer", John Lennons "Imagine" oder ein tolles Potpourri mit Titeln aus Walt-Disney-Filmen wie beispielsweise "Circle of life", "Friends like you" oder "Beauty and the beast".

Musikalischer Höhepunkt war das Flügelhorn-Klarinetten-Duett von Frederik Starke und Alina Grass. Vom Orchester dezent begleitet, meisterten beide Solisten ihre Melodienparts souverän. Das Konzert war für das Jugendorchester Auftakt einer ganzen Reihe von Auftritten in der kommenden Konzertsaison. "Wir sind gut gestartet", meinte Huck zufrieden.

Auch wenn das Orchester bei den kommenden Aufgaben am 5. Mai beim Jugendnachmittag in Moos oder dem Dorfhock in Schwarzach am 28. Juni stärker besetzt sein wird, boten die Jugendlichen einen Melodienreigen mit viel Klangvolumen. Für Julia Pautler war das Konzert in Stollhofen ihr Debüt als Flötistin.

Der Jugendnachmittag in Stollhofen stand unter dem Motto "Auf hoher See". Die Stollhofener "Zöglinge" hatten unter der Leitung von Selina Krankemann eine bunte Seefahrerdekoration für die Festhalle gebastelt. Dass sie nicht nur mit Schere und Klebstoff umgehen können, bewiesen sie bei ihren musikalischen Einzel- und Gruppenvorträgen.

Neben den Auftritten der Jungmusiker waren auch Kinder, die an der musikalischen Früherziehung teilnehmen, am Start. Unter der Leitung von Christina Rohlf-Luge präsentierten 24 von ihnen verschiedene Sing- und Tanzspiele. Kindergartenkinder, die an dem vom Land geförderten Projekt "Singen - Bewegen - Sprechen" teilnehmen rundeten das bunte Programm des Jugendnachmittags ab.