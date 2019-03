Der Wächter hat alles im Blick

Freiburg

Chick Corea beim Zeltmusikfestival Freiburg (red) - Das Freiburger Zeltmusikfestival findet vom 17. Juli bis 4. August statt und hat große Stars im Programm, aber auch Newcomer. Zu den Topacts zählen die Auftritte von Chick Corea (Foto: ZMF) oder von Saxofonist Kamasi Washington, der zurzeit überall für Furore sorgt.

Rastatt

Wecker in allen Facetten Rastatt (red) - Konstantin Wecker mit all seinen alten und neuen Facetten erlebten die Besucher in der ausverkauften Badner Halle - und waren begeistert. Musikalisch bewegte der vielfach ausgezeichnete Liedermacher sich zwischen mehreren Genres (Foto: Uebel).

Rastatt

Fotokunst von Ralf Cohen Rastatt (red) - Die Werke von Ralf Cohen üben offenbar eine große Anziehungskraft aus. So übertraf bereits die Zahl der Besucher bei der Eröffnung der Frühjahrsausstellung "Synthese" der Städtischen Galerie Fruchthalle die Erwartungen bei Weitem (Foto: Diebold).

Gaggenau

Ein Ort der Begegnung Gaggenau (red) - Trotz Eingliederung in das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung bleibt Schloss Rotenfels ein Ort der kulturellen Begegnung. Nach wie vor werden in den Ferien die Tore für jedermann geöffnet, bekräftigt Katharina Beckmann, kommissarische Direktorin (Foto: pr).