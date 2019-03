"Ferrari unter den Flügeln" wird generalüberholt Bühl (red) - Der Klavierflügel, der im Bürgerhaus Neuer Markt seit 30 Jahren seinen Dienst tut, ist laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung ein echtes Juwel: Es handle sich um einen Steinway D247 und damit um das größte Modell dieser Serie. Bürgerhaus-Leiterin Corinna Doba wird mit den Worten zitiert: "Es ist sagenhaft, dass eine Stadt der Größenordnung Bühls solch ein Instrument besitzt." (red) - Der Klavierflügel, der im Bürgerhaus Neuer Markt seit 30 Jahren seinen Dienst tut, ist laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung ein echtes Juwel: Es handle sich um einen Steinway D247 und damit um das größte Modell dieser Serie. Bürgerhaus-Leiterin Corinna Doba wird mit den Worten zitiert: "Es ist sagenhaft, dass eine Stadt der Größenordnung Bühls solch ein Instrument besitzt." Solche Klavierflügel würden auch im Baden-Badener Festspielhaus zum Einsatz kommen und von Größen wie Lang Lang oder früher Udo Jürgens bespielt. Nun wird der laut Doba "Ferrari unter den Flügeln" erstmals einer Generalüberholung unterzogen. Am Montag nahmen ihn Mitarbeiter des Offenburger Klavierhauses Labianca entgegen. In der Generalrepräsentanz von "Steinway & Sons" wird das Instrument komplett auseinandergebaut. Anschließend werden alle Teile bis zu jedem einzelnen Hämmerchen grundsaniert. Zum Abschluss bekommt der Flügel eine neue Lackierung. Nach dem 22 000 Euro teuren "Lifting" wird der Steinway im Bürgerhaus wieder Anfang Dezember erklingen. Am 5. Dezember gibt Stephan Graf von Bothmer ein Stummfilm-Konzert. Dabei interpretierter die frühen Kurzfilme von Charlie Chaplins. Zum Nikolaustag folgt am 6. Dezember die Schulveranstaltung "Die kleinen Strolche".

