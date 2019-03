Trommeln ist gut für die Seele Bühl (red) - "Das macht Riesenspaß!" "Es motiviert richtig zum Mitmachen." So freuten sich zwei Menschen mit psychischer Erkrankung bei der Premiere des Inklusionsangebots eines Percussion-Workshops an der städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl. Nach dem besonderen Zusammentreffen brauchten die Hände und Ohren aller Beteiligten erst mal eine Pause. Aber alle waren glücklich. "Musik ist gut für die Seele", stellte eine Teilnehmerin treffend fest.







Der Workshop fand im Rahmen der Jahreskampagne "Seelische Gesundheit" statt und wurde von der Aktion Mensch gefördert. Die Bühler Werkstätte der Lebenshilfe arbeitete dafür mit der Musikschule zusammen. Getrommelt wurde gemeinsam: von Menschen mit und ohne Handicap. "Hier sind wir uns einmal ganz anderes begegnet und haben uns aufeinander eingelassen", schildert Gabriele Fürle von den Werkstätten der Lebenshilfe in einer Pressemitteilung, wie der Funke zwischen Werkstattmitarbeitern, ihren Begleitern, einer Schülerin der Musikschule und Musiklehrer Markus Faller übersprang. Der Workshop fand im Rahmen der Jahreskampagne "Seelische Gesundheit" statt und wurde von der Aktion Mensch gefördert. Die Bühler Werkstätte der Lebenshilfe arbeitete dafür mit der Musikschule zusammen. Getrommelt wurde gemeinsam: von Menschen mit und ohne Handicap. "Hier sind wir uns einmal ganz anderes begegnet und haben uns aufeinander eingelassen", schildert Gabriele Fürle von den Werkstätten der Lebenshilfe in einer Pressemitteilung, wie der Funke zwischen Werkstattmitarbeitern, ihren Begleitern, einer Schülerin der Musikschule und Musiklehrer Markus Faller übersprang. "Wow!, rief Faller an diesem Nachmittag mehrmals aus. Er habe tolle Leute kennengelernt und die verbindende Kraft im gemeinsamen Tun gespürt. An Cajon und Djembe führte er zuerst in afrikanische Rhythmen ein, dann stellte er die südamerikanische Trommel Surdo und den Samba vor. Dazu gab er allen Teilnehmern die Möglichkeit, Tamburin, Shaker und Agogô auszuprobieren. Er gab denen Raum, die sich gern solo präsentieren wollten, und motivierte alle zum Formen eines vielfältigen gemeinsamen Klangteppichs. Gänsehaut kam auf, als Gabriele Fürle ein afrikanisches Lied anstimmte, die Werkstattmitarbeiter mitsangen und dazu trommelten. In ihrem Arbeitsalltag löten die Mitarbeiter der Bühler Werkstätte LED-Module, verpressen Kolbenstangen, prüfen Drucklager oder verpacken Schrauben. Musik gibt es bei ihnen nur zeitweise aus dem Radio oder im arbeitsbegleitenden Angebot "Musik und Singen". "Ich habe heute viel gelernt", sagte eine Teilnehmerin. Sie sei froh, dass sie dabei sein konnte. Trommeln sei etwas Gutes. So berichtete sie Musiklehrer Markus Faller, dass sie wegen ihrer psychischen Erkrankung bereits bei Klinik-Aufenthalten trommeln konnte. "Wir wollen Menschen für eine Gesellschaft begeistern, in der Unterschiede normal sind", äußerte Christina Marx, Leiterin des Bereichs Aufklärung der Aktion Mensch. Dafür habe der erste inklusive Percussion-Workshop an der Musikschule Bühl eine gute Gelegenheit geboten. Die Lebenshilfe prüft nun, ob das Angebot fortgesetzt werden kann.

