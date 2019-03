Bühler Landsknechte feiern 60. Geburtstag

Zeugnisse dessen waren beim Festabend Stücke wie der Verbandsmarsch Blau-Weiß oder die Heroldsklänge, die die Musiker unter Leitung von Klaus-Dieter Knopf darboten.

In seiner Festrede skizzierte Dürk die Entstehung des Vereins: Ins Leben gerufen wurde er von Emil Baas, inspiriert durch Fanfarenzüge beim Zwetschgenfest 1958. "Das Interesse an seinem entsprechenden Aufruf war überwältigend. Ein Treffen von über 20 begeisterten Männern am 10. Januar 1959 im Gasthaus Hanauer Hof wurde zur Geburtsstunde des Fanfarenzugs Windeck."

Schon einen Monat nach der Vereinsgründung standen dank einer Spendenaktion der Bevölkerung, eines städtischen Zuschusses und einer privaten Großspende 15 Fanfaren und sechs Trommeln zur Verfügung, wie Dürk in Erinnerung rief. Doch: "Keiner wusste zunächst so richtig, wie eine Fanfare zu spielen war. Auch stand kein Notenmaterial zur Verfügung."

Nach Gehör, unterstrich Dürk, sei ein Marsch intoniert und geübt worden. Sein augenzwinkernder Kommentar: "Die dargebrachten Stücke waren alles, nur nicht gerade ein Ohrenschmaus."

Einen kompetenten musikalischen Leiter habe man schließlich in Wolfgang Rinschler gefunden. "Die Stadt stellte uns die damalige Stadthalle als Proberaum bereit." Der erste große Auftritt erfolgte Dürk zufolge beim Zwetschgenfest 1959. "1960 wurde der Verein in den Verband Südwestdeutscher Fanfarenzüge aufgenommen, dessen Treffen fortan zu den jährlichen Höhepunkten zählten und ein Ansporn waren, noch intensiver zu üben." Mit der Anschaffung von Trachten in den blau-gelben Stadtfarben 1961 habe absolute Hochstimmung geherrscht: "Jetzt war der Bühler Landsknecht endlich in Vollendung geschaffen!"

Beim Durchstöbern des Vereinsarchivs, schilderte Dürk, sei er auf "fantastische wie kuriose Geschichten" gestoßen, etwa eine Begegnung mit Caterina Valente betreffend: "Sie war von uns Männern überaus entzückt", so der Wortlaut in der Chronik.

Neben lustigen Anekdoten seien auch viele ernste Ereignisse festgehalten, ebenso unzählige Reisen etwa in die Partnerstädte Bühls. Auch in Deutschland habe man die Farben der Stadt würdig vertreten. "Und wann immer es erforderlich war, waren wir vor Ort präsent." Die Auftritte bezifferte Dürk auf mehr als 1 000.

Den Verein mit seinen derzeit 26 aktiven "Landsknechten" mache aber auch das überaus freundschaftliche Miteinander aus. Um die Zukunft dieser festgefügten Gemeinschaft, so Dürk, sei ihm "nicht bange".

Zum Jubiläum gratulierte Oberbürgermeister Hubert Schnurr: Er dankte dem Fanfarenzug für seine "großartige Vereinsarbeit" und die vielen Auftritte, darunter die Ständchen am 1. Mai, "eine Tradition, in deren Genuss bisher alle Oberbürgermeister gekommen sind". Er hoffe, dass es weiterhin gelinge, viele Menschen für den Fanfarenzug zu begeistern. Sein Appell: "Bewahren Sie die Freude am Musizieren und das gewisse Etwas im Herzen, das Sie als Landsknechte ausmacht!"