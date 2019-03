Frühlingserwachen bei den Schwarzwald-Guides

Baden-Baden ehrt Clara Schumann Baden-Baden (for) - An Clara Schumann erinnert eine Büste beim Dahliengarten in der Lichtentaler Allee (Foto: Kulturbüro). Die Komponistin, Pianistin und Musiklehrerin lebte rund zehn Jahre lang in Baden-Baden. Im September jährt sich ihr Geburtstag zum 200. Mal. » Weitersagen (for) - An Clara Schumann erinnert eine Büste beim Dahliengarten in der Lichtentaler Allee (Foto: Kulturbüro). Die Komponistin, Pianistin und Musiklehrerin lebte rund zehn Jahre lang in Baden-Baden. Im September jährt sich ihr Geburtstag zum 200. Mal. » - Mehr