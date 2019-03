Einzige Realschule unter elf Gymnasien

(red) - Die CNR-Big-Band gab beim Schülerjazzfestival in Stuttgart ein Gastspiel: 18 Musiker der Big Band der Carl-Netter-Realschule Bühl fuhren zusammen mit ihren Musiklehrern Stefanie Baumann und Robert Platz zur Musikhochschule in die Landeshauptstadt, wo das Schülerjazzfestival zum 21. Mal stattfand.

Die CNR-Big Band war unter den zwölf Bands, die an den zwei Tagen auftraten, die einzige Realschule unter den Gymnasien. Dies wurde von Johannes Stephan, dem Schuljazzbeauftragten des Kultusministeriums, Organisator und Moderator des Konzerts am Abschlussabend, auch sehr lobend in seiner Anmoderation festgestellt. So sei es nicht einfach, mit so jungen Musikern diese Stilrichtung zu spielen.

In Stuttgart wurden die Schüler in fünf Workshop-Gruppen aufgeteilt, wo sie die Gelegenheit hatten, mit den anderen Musikern der teilnehmenden Bands unter der Leitung von erfahrenen Jazzern zweimal zwei Stunden zu arbeiten. Jeder Workshop studierte ein Stück für das Konzert am Abend ein. Zusätzlich wurde die Zeit genutzt, um erste Erfahrungen mit dem Thema Improvisation zu machen. Außerdem wurde im Anschluss an die Workshops mit allen Big Bands und einem Chor ein gemeinsames Stück einstudiert.

Beim öffentlichen Konzert am Abend präsentierte jede Workshop-Band ihr erarbeitetes Stück mit Solisten. Außerdem gab jede Band zwei Nummern aus ihrem Repertoire zum Besten. Höhepunkt war die von etwa hundert Schülern gemeinsam gespielte Komposition "Jive at five". "Für die CNR-Big-Band war das ein schöner, aber auch sehr anstrengender Tag, der sicherlich allen Beteiligten noch lange in positiver Erinnerung bleiben wird", wird berichtet.