Bäume müssen Mensa weichen

(gero) - Bei aller hochkochenden Emotionalität der vergangenen Monate um die Bebauung des Kifaz-Gartens ging eine weitere Inforunde in der Mediathek relativ sachlich über die Bühne. Der OB versprach: "Es werden auf dem Campus mehr Bäume gepflanzt als fallen." (Foto: gero).

(uj) - Schülerboom in Sulzbach: Bislang liegen 21 Anmeldungen für die künftige 1. Klasse vor. Dem stehen nur zehn Viertklässler gegenüber, die die Schule verlassen werden. Wegen Raumknappheit wird ein Anbau errichtet mit einem zusätzlichen Klassenzimmer (Foto: Jahn).