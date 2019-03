In Greffern kleben geblieben

Rheinmünster/Bühl (sie) - "Wir strengen uns an, dass Sie hier glücklich kleben bleiben": Bürgermeister Helmut Pautler zeigte sich stolz auf die jüngste Gewerbeansiedlung auf Gemarkung Rheinmünsters. Nach 14 Monaten Bauzeit eröffnete UHU im Chemiepark Greffern gestern sein neues Logistikzentrum. Von dort aus treten die Produkte aus Bühl künftig ihre Reise zu nationalen und internationalen Abnehmern an. Wie es mit dem bisherigen Standort in Vimbuch weitergeht, ist offen.



Neben dem UHU-Logo prangt der Schriftzug Bolton Adhesives auf der 10 600 Quadratmeter großen Logistikhalle. Dabei handelt es sich um die Klebstoffsparte des italienischen Mutterkonzerns Bolton, zu dem UHU gehört. Rob Uytdewillegen, Managing Director von Bolton Adhesives, zeigte sich beeindruckt von dem Neubau. "Das ist ein Riesenprojekt. Dieses Logistikzentrum ist zukunftsweisend", schwärmte er. Den Mitarbeitern biete der Standort hervorragende Bedingungen. Das Unternehmen schweigt sich allerdings darüber aus, wie viele Beschäftigte in dem Zentrum für den Umschlag der Klebstoffe sorgen. Auch die Investitionssumme bleibt unter Verschluss. Eckdaten des Bauablaufs nannte Uwe Höß als Vertreter des zuständigen Projektteams von Bolton Adhesives. Die Erdarbeiten hatten am 5. Dezember 2017 begonnen. 115 Stützen tragen die knapp 14 Meter hohe Konstruktion, in deren Hochregalen 20 000 Paletten Platz finden. Die Schlussabnahme ging am 4. Februar dieses Jahres über die Bühne. Zwischen 20 bis 35 Lkw pro Tag werden das Zentrum laut Höß ansteuern. Der Chemiepark, in dem außerdem die Dow, Trinseo, Olin und Evonik ansässig sind, ist auch ans Industriegleis angeschlossen und verfügt zudem über einen Hafen. Zumindest vorerst greift der jüngste Nachbar auf dem Areal auf diese Optionen aber nicht zurück. Errichtet hat die Halle die Goldbeck Südwest GmbH, ein Generalunternehmer für Gewerbebauten. Wie deren Geschäftsführer Jörg Strohmeier erklärte, seien die ersten Kontakte zu UHU bereits vor vier Jahren zustande gekommen. Damals sei noch im Raum gestanden, den bisherigen Logistikstandort im Vimbucher Gewerbegebiet Hurst zu erweitern. Erst eineinhalb Jahre später habe sich die Option ergeben, das Grundstück in Greffern zu erwerben. Wie es mit dem Standort in Vimbuch weitergeht, ist nach Auskunft von UHU-Sprecherin Simone Karch noch nicht entschieden. Die Logistikprozesse würden nun sukzessive nach Greffern überführt. "Es ist aber noch keine Entscheidung über die Zukunft von Vimbuch gefallen", sagt sie. Ein klares Bekenntnis gibt es dagegen zum Werk in der Bühler Hermannstraße. Produktion und Verwaltung sollen dort ansässig bleiben. Angesichts des weitläufigen Chemieparks scheint Bürgermeister Pautler allerdings die Hoffnung zu hegen, dass das Unternehmen seine neue Zweigstelle in Greffern erweitern könnte. Er meinte: "Gedankliche Planspiele, ausgerichtet auf betriebliches Wachstum, auf Steigerung der Wirtschaftlichkeit, Sicherheit von Arbeitsplätzen, Zufriedenheit von Mitarbeitern und die Standortsicherung drängen sich geradezu auf."

