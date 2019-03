Besondere Kultur der Anerkennung

Bürgermeister Jürgen Pfetzer betonte, dass mit dem öffentlichen Charakter der Ehrungsveranstaltung eine "besondere Kultur der Anerkennung" geschaffen werden soll. Mit über 50 Vereinen am Ort sieht Pfetzer zudem ein großes Potenzial, dass in der Zukunft Nichtbehinderte und Behinderte über die Lebenshilfe Baden-Baden, Bühl, Achern zusammenarbeiten können. So wurden zwei ehemalige Mooslandschüler, Marvin Weis und Niklas Scharf, im Kreise der Sportler des Jahres ausgezeichnet. Weis errang bei den nationalen Spielen der "Special Olympics" in Kiel beim 75-Meter-Lauf den dritten Platz. Scharf verfügt schon über jahrelange Wettkampferfahrungen. Im vergangenen Jahr schaffte er in Kiel beim 50-Meter-Lauf Platz fünf und im Standweitsprung einen erfolgreichen zweiten Platz. Die "Special Olympics" sind sportliche Wettkämpfe für Personen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung sowie schwerem Handicap.

Bei den Sportlern des Jahres wurden Einzelpersonen und Mannschaften geehrt. Pfetzer sprach allen Sportlern Anerkennung und Respekt für ihre Leistungen aus. Er überreichte Urkunden und Präsente. Zu den besten Schützen der Lindengemeinde gehören Patrick Pfeifer, Matthias Löffler, Stephan Faller, Fabian Wittenberg, Daniel Hechinger und Dominik Metzinger. Sie gehören dem Schützenverein St. Hubertus mit dem Vorsitzenden Walter Friedmann an und errangen in der Mannschaft Luftgewehr Schützenklasse unter anderem die Startberechtigung in der Liga Südbaden.

In der Mannschaft erfolgreich waren im vergangenen Jahr auch die Handballer der D-Jugend der Turnerschaft Ottersweier (TSO). Hierzu gehören Nils Ackermann, Til Ackermann, Levin Cioffi, Benet Fenyö, Jonathan Huber, Fabian Jülg, Marius Kaltenbach, Ricco Kiefer, Mirco Krüger, Szymon Kubicki, Emilian Rauhut, Mika Salk und Jan Surjan. Die Jugendlichen wurden in der Spielgemeinschaft Ottersweier/Großweier südbadische Meister.

In den Reihen des TSO legten Martina Leppert, Barbara König, Petra Heid und Renate Benkeser das deutsche Sportabzeichen bereits mehr als 20 Mal ab. Zu Sportlerinnen des Jahres wurden zudem die Leichtathletinnen Dana Schlömp und Ciara-Luna Hensel gekürt. Sie trainieren beim TV Bühl. Zu den erfolgreichsten Gehern Baden-Württembergs in der Altersklasse M60 gehört Hans-Georg Seipel. Er holte die Bronzemedaille über zehn Kilometer Straßengehen und sogar die Goldmedaille im 5000-Meter- Bahngehen. Manuel Schleif aus Unzhurst war 2018 erfolgreich im Motorrad-Rennsport mit historischen Rennmotorrädern unterwegs. Seine Erfolge waren unter anderem der dritte Platz beim Großen Preis von Colmar Berg in Luxemburg, zweiter Platz bei den "Hockenheim Classics" und eine Goldmedaille beim Rennen im Nürburgring.

