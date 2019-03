Perlen der Popmusik Bühl (urs) - Ein glückliches Pärchen am Strand: weißer Sand, die Sonne strahlt vom Himmel. Dann passiert das Unfassbare: Eine Atombombe explodiert, blaues gleißendes Licht hüllt die Landschaft ein, dann ertönt das Lied "Vamos a la playa" (Lass uns zum Strand gehen) aus dem Lautsprecher. Schließlich tanzen Skelette auf der Bühne und spielen Wasserball. Viele Radiohörer haben diesen Song von Righeira schon unzählige Male im Radio gehört, ohne den Inhalt zu kennen: ein Song über eine Atomkatastrophe. (urs) - Ein glückliches Pärchen am Strand: weißer Sand, die Sonne strahlt vom Himmel. Dann passiert das Unfassbare: Eine Atombombe explodiert, blaues gleißendes Licht hüllt die Landschaft ein, dann ertönt das Lied "Vamos a la playa" (Lass uns zum Strand gehen) aus dem Lautsprecher. Schließlich tanzen Skelette auf der Bühne und spielen Wasserball. Viele Radiohörer haben diesen Song von Righeira schon unzählige Male im Radio gehört, ohne den Inhalt zu kennen: ein Song über eine Atomkatastrophe. Am Mittwochabend machte die SWR3 Live Lyrix Crew mal wieder Station im Bühler Bürgerhaus. Im Nu ließ sich das Publikum gefangen nehmen von der besonderen Präsentation der Hits, hinter denen oft tiefgründige und berührende Lieder stecken, während andere flach daherkommen. Der vor allem bei "Nachteulen" bekannte Moderator Ben Streubel setzte wieder hohe Maßstäbe, führte charmant, elegant und eloquent durchs Programm. "Hallo Bühl!", begrüßte er das begeisterte Publikum wie jedes Jahr. Wie immer durften seine außergewöhnlichen Schuhe nicht fehlen: diesmal in der Farbe Lila, passend zum Hemd. Doch der Abend gehörte vor allem den beeindruckenden Schauspielern Alexandra Kamp und Ronald Spiess, die Perlen der Popmusik auspackten, fesselnd in deutscher Übersetzung rezitierten und damit wahre Gänsehautmoment bescherten. Wie zum Beispiel bei "Romeo and Juliet", einem Hit der Dire Straits mit einem Text zum Dahinschmelzen: "Juliet, als wir uns liebten, hast du geweint. Du hast gesagt: Ich liebe dich wie die Sterne oben, ich werde dich lieben, bis ich sterbe!" Perfekt zu jedem Lied untermalten passende Einspielungen auf zwei kreisrunden Leinwänden das Geschehen auf der Bühne. Herausragend präsentierte sich an diesem Abend die in Baden-Baden geborene Alexandra Kamp, die seit Jahren mit Spiess ein eingespieltes Team bildet. So vollziehen die beiden Vollblutschauspieler den Wechsel von einem Song zum nächsten blitzschnell und schlüpfen im Nu in eine andere Rolle und in ein anderes Kostüm. Hören, Sehen, Staunen, Aufhorchen, Fühlen und Innehalten - das ist an diesem Abend mit echtem Suchtpotenzial wieder Trumpf. "Sweet but Psycho" von Ava Max lässt den Gefühlspegel nach oben schnellen. Kamp spielt mit großen Intensität ein verrücktes Mädchen so grandios, dass es manchem Besucher eiskalt den Rücken hinunterläuft. So wollen die emotionalen Momente an diesem Abend kein Ende nehmen. So auch bei "Sharp Dresses Man" von Z. Z. Top, ("Jede Frau ist verrückt nach einem scharf gekleideten Mann"), "A Million Dream" von Pink ("Ich denke darüber nach, wie die Welt sein könnte") oder "Love Yourself" ("Oh Baby, du solltest gehen und dich selbst lieben") von Justin Bieber, das Ed Sheeran geschrieben hat. Streubel präsentierte nach bewährter Methode ein skurriles Zuschauerspiel: "Das Live-Lyrix-verkehrt-herum-Spiel", bei dem sich die Gäste geradezu ausschütteln konnten vor Lachen und zwei Zuschauerinnen einen SWR3-Elch gewannen. "Grease - you're the one that I want" bescherte zu guter Letzt einen Auftritt von Hape" Kerkelings Kultfigur "Horst Schlämmer" (Spiess). Mit einem geschmetterten "Danke Bühl!" verabschiedete sich schließlich Streubel mit einem Format in Bühl, das im SWR3-Land längst Kultstatus erreicht hat.

