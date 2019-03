Zuckerbrot und Peitsche für Bürgerinitiative

Bühl

Viel Grün und verkehrsfrei Bühl (gero) - Bei aller hochkochenden Emotionalität der vergangenen Monate um die Bebauung des Kifaz-Gartens ging eine weitere Inforunde in der Mediathek relativ sachlich über die Bühne. Der OB versprach: "Es werden auf dem Campus mehr Bäume gepflanzt als fallen." (Foto: gero).

Hohe Investitionen erforderlich Baden-Baden (hez) - Fast 23 Millionen Euro hat die Stadt seit 2014 für Neubaumaßnahmen und aufwendige Sanierungen in die Baden-Badener Kindertageseinrichtungen und Schulen gesteckt. Weitere Investitionen sind nötig, zurzeit entsteht die Kita am Keltenweg (Foto: Holzmann).

Spendenaktion für Schule in Afrika Baden-Baden (lh) - OB Margret Mergen informierte über eine Gemeinschaftsinitiative aller kommunalen Spitzenverbände in Deutschland unter dem Titel "1 000 Schulen für unsere Welt". Ziel der Stadt ist die finanzielle Unterstützung beim Bau einer Schule in Afrika (Foto: Huber).