Beim Personal herrscht totale Ebbe

Zimmer erläuterte die Situation in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats. Derzeit fehlten dem Betrieb ein bis zwei Mitarbeiter. Mit Beginn der Freibadsaison werde sich die Situation dramatisch verschärfen. Dann benötige er weitere vier Kräfte, so dass das personelle Defizit unterm Strich auf sechs Beschäftigte anwachse. Im vergangenen Jahr hätten ein halbes Dutzend Jobber dieses Loch gestopft. "Aber im Moment haben wir dafür keine einzige Bewerbung", sagte Zimmer.

Die Folge: Der sechswöchige Parallelbetrieb von Hallen- und Freibad zwischen Mitte Mai und Ende Juni sei nicht aufrechtzuerhalten. Betriebswirtschaftlich ist das laut Zimmer kein Beinbruch, im Gegenteil: "Das spart sogar Geld", verweist er auf die hohen laufenden Kosten dieses Angebots. Negative Auswirkungen gibt es trotzdem. "Das ist ein Riesenproblem für Schulen, Vereine und andere Gruppen", meint der Geschäftsführer. Allein 20 Schulen würden das Hallenbad für den Sportunterricht nutzen. Hinzu kämen sieben Gruppen wie Behindertensport oder Triathleten und mehrere Vereine, allen voran der TV Bühl mit einer "gigantischen Belegung", wie Zimmer sagt.

All diese Gruppen müssten ab Mitte Mai ins Freibad ausweichen. "Und dann haben auch die Badegäste ein Riesenproblem", zeigt Zimmer die Folgen auf. Während das Hallenbad derzeit an einigen Vormittagen komplett den Gruppen überlassen und für die Öffentlichkeit geschlossen bleibt, müssen sich die Kapazitäten im Freibad alle Nutzer teilen. Dabei geht es in den Becken vor allem an heißen Tagen ohnehin eng zu. "Wir wissen im Moment noch nicht, wie wir das organisieren werden", gibt Zimmer offen zu. Er hofft, dass alle Besucher Verständnis für die Ausnahmesituation haben werden. Grundsätzlich sei er optimistisch: "Ich halte das für machbar." Und er sieht auch einen positiven Aspekt. Die längere Schließzeit des Hallenbads könne für Wartungsarbeiten genutzt werden.

Einen Funken Hoffnung gebe es aber noch: "Wenn jetzt auf einmal doch noch fünf Bewerbungen eintreffen, dann lassen wir das Hallenbad auf." Die Zeit dränge aber. Dienstpläne und Abläufe müssten festgezurrt werden. Die Ungewissheit führe auch zu Verunsicherung beim Stammpersonal. "Irgendwann müssen wir einen Knopf dran machen", sagt Zimmer.

Er kann nur darüber spekulieren, warum derzeit niemand als Jobber im Schwarzwaldbad anheuern möchte. Die Kandidaten müssen volljährig sein und das silberne Rettungsschwimmerabzeichen mitbringen. "Heute machen die Schüler schon mit 18 Abitur und gehen dann studieren", meint der Geschäftsführer. Außerdem konkurriere die Stadt mit der Privatwirtschaft, die auch Aushilfskräften häufig einen deutlich höheren Stundenlohn bezahle. Bei den Fachkräften im Bäderwesen sei der Arbeitsmarkt schon lang komplett leer gefegt. Das Know-how eines Spezialisten hat sich das Schwarzwaldbad aber sichern können: Bernhard Horn, mehr als 30 Jahre lang Hausherr des Bühlertäler Bühlot-Bads und seit vergangenem Herbst im Ruhestand, hilft mittlerweile in der Zwetschgenstadt aus.