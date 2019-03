Reizthema Pflanzenschutz

Baden-Baden

Selbstinszenierung des Bürgertums Baden-Baden (cl) - Die Selbstinszenierung des Bürgertums und sein Theater stehen vom 30. März an im Mittelpunkt der Jubiläumsausstellung "Schein oder Sein" im Baden-Badener Museum LA8. Zu sehen sind Bürgerporträts, Kulissenbühnen, Windmaschinen wie Prospekte (Foto: Viering). » Weitersagen (cl) - Die Selbstinszenierung des Bürgertums und sein Theater stehen vom 30. März an im Mittelpunkt der Jubiläumsausstellung "Schein oder Sein" im Baden-Badener Museum LA8. Zu sehen sind Bürgerporträts, Kulissenbühnen, Windmaschinen wie Prospekte (Foto: Viering). » - Mehr

Bühl

Bühler Schwimmer in Bestform Bühl (red) - Für die Schwimmteams des TV Bühl war der Qualifikationswettkampf in Freiburg ein großer Erfolg. Cheftrainer Christian Hensel konnte seinen Schützlingen reihenweise zu unterbotenen Normzeiten für kommende Meisterschaften gratulieren (Foto: TVB). » Weitersagen (red) - Für die Schwimmteams des TV Bühl war der Qualifikationswettkampf in Freiburg ein großer Erfolg. Cheftrainer Christian Hensel konnte seinen Schützlingen reihenweise zu unterbotenen Normzeiten für kommende Meisterschaften gratulieren (Foto: TVB). » - Mehr

Rheinmünster

Beherzter Auftritt der Jugend Rheinmünster (iru) - In guter Frühform präsentierte sich das Jugendorchester der Ausbildungsgemeinschaft der Musikvereine aus Schwarzach, Moos und Stollhofen beim Jugendnachmittag in der Festhalle. Gut 200 Besucher honorierten den beherzten Auftritt mit viel Beifall (Foto: iru). » Weitersagen (iru) - In guter Frühform präsentierte sich das Jugendorchester der Ausbildungsgemeinschaft der Musikvereine aus Schwarzach, Moos und Stollhofen beim Jugendnachmittag in der Festhalle. Gut 200 Besucher honorierten den beherzten Auftritt mit viel Beifall (Foto: iru). » - Mehr

Lichtenau

Bürgermeister ehrt Sportler Lichtenau (ar) - Als Sportler weiß Bürgermeister Christian Greilach wovon er spricht, wenn er die erfolgreichen Athleten des vergangenen Jahres würdigt. Am Sonntagabend lud er zur Sportlerehrung in die Wasenhalle Scherzheim ein und überbrachte seine Wertschätzung (Foto: ar). » Weitersagen (ar) - Als Sportler weiß Bürgermeister Christian Greilach wovon er spricht, wenn er die erfolgreichen Athleten des vergangenen Jahres würdigt. Am Sonntagabend lud er zur Sportlerehrung in die Wasenhalle Scherzheim ein und überbrachte seine Wertschätzung (Foto: ar). » - Mehr