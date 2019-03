"Wahnsinn" mit vollem Körpereinsatz

(hap) - Nomen est omen oder: Der Name ist Programm. Für das Konzert von Anita & Alexandra Hofmann im Bürgerhaus Neuer Markt lautete er: "30 Jahre Leidenschaft". Und genau das war es auch, was beide zeigten. Ein leidenschaftliches Konzert in allen Facetten. Mit Liveband, Tänzern und zahlreichen Einlagen boten die beiden Schwestern eine professionelle und perfekte Show.

Wer Anita und Alexandra, die es seit ihrer Kindheit nur im Doppelpack auf der Bühne gibt, noch als zwei, im Dirndl Schlager aus dem Genre volkstümliche Musik trällernde Mädels kennt, konnte nur staunen. Sie sind inzwischen - über 40 Jahre alt - zu einem Power-Duo gewachsen, das poppige und rockige Lieder singt und mit zwei Tänzern über die Bühne wirbelt. Dieser Teil der Show erinnerte in vielen Abschnitten an frühe Auftritte von Michael Jackson.

Auf der Bühne stehen zunächst mehrere, von innen farbig beleuchtete Türme, die aus den in Kleingartenanlagen bekannten transparenten Wasserbehältern bestehen. Sie werden anschließend zu beweglichen Bühnenelementen, die man umlegen und als Podeste verwenden kann. Dazwischen ändern sie immer wieder ihre Farbe und werden mit einer fahrbaren Showtreppe versehen. Anita und Alexandra schreiten nicht auf die Bühne herunter, sondern stürmen sie mit übergezogenen transparenten Regenmänteln im Laufschritt. Der erste von vielen Kostümwechseln im Laufe der folgenden drei Stunden verwandelt Anita in eine minirocktragende Frau, die viel Bein zeigt, während Alexandra sich für einen mit Pailletten besetzten blauen Hosenanzug entschieden hat.

Bereits beim Opening mit Titeln aus der aktuellen CD "Wahnsinn" geht es sofort mit Vollgas los. Die beiden jungen Tänzer wirbeln über die Bühne. Die Musiker (Gitarre, Keyboards, Bass und Schlagzeug) werden namentlich vorgestellt, und das Publikum wird auch sofort mit eingespannt. Ein weißes E-Piano wird auf die Bühne geschoben, an dem Alexandra Platz nimmt und einige bekannte Liebeslieder wie "Herzbeben", "Die Macht der Gefühle" oder "Mitten im Vulkan" singt. Übergangslos folgt mit einem Boogie eine erste Demonstration der Multiinstrumentalisten-Künste. Später werden noch ein Alphorn und ein Xylofon hervorgeholt.

Die nächste Runde hat das Thema Italien. Anita, inzwischen im roten Minikleid, und Alexandra, mit knallenger schwarzer Nappalederhose und teiltransparenter schwarzer Bluse bekleidet, singen "Sempre, Sempre", "Mamma Maria" und natürlich "Volare". Danach rollen sie einen roten Teppich von der Bühne über die davorliegende Treppe und gehen runter ins Publikum. Viele Gäste werden mit Handschlag oder Abklatschen begrüßt. Alexandra streicht einem älteren Gast liebevoll durch die grauen Haare.

Die beiden Damen liefern sich als Extra-Show im Laufe des Abends noch einen dramatischen Boxkampf auf der Bühne, der mit einem doppelten K.O. endet. Dieser mündet in eine gemütliche Runde, mit ausgezogenen Highheels und Gitarren-Liedern in Lagerfeuerromantik. In der folgenden, als musiktherapeutische Sitzung angekündigten Vorführung mit bunten Plastikrohren (Boomwhackers) folgen nochmals bekannte Stücke. Mit "YMCA" in voller Showbesetzung endet schließlich ein musikalischer, leidenschaftlicher Abend voller Überraschungen.