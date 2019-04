Stimmungsvolle Reise durch das alte Europa Lichtenau (asc) - Das Heimatmuseum "Hans-Michels-Hus" ist ein Schmuckstück im Städtchen, mit dem selbst gewählten Auftrag, Traditionen zu wahren, den Menschen das Leben ihrer Vorfahren nahe zu bringen und in Erinnerung wach zu halten. Nun hat sich der Heimatverein Medicus auch zum kulturellen Veranstalter entwickelt.



Was kann da besser passen, als eine musikalische Zeitreise über fünf Jahrhunderte? Die Gruppe Vetterliswirtschaft sorgte für ein ausverkauftes Haus. Vorsitzender Rolf Karrais begrüßte, darüber erfreut, die vielen erwartungsvollen Gäste zum "Opening der Kultursaison im Heimatmuseum". Das Ensemble hat sich nicht nur dem mittelalterlichen bis neuzeitlichen Lied- und Kulturgut verschrieben, sondern spannt auch einen weiten Bogen zu den aktuellen Themen Europas. Ihre "Muedersproch" ist ein wohlbekanntes Alemannisch, wie die Sängerin und Moderatorin Andrea Frey-Melder bekennt. Kein Wunder, sie alle kommen aus oder wohnen in Ettenheim. Schnell ziehen sie ihre Zuhörer mit ihrer traditionellen wie innovativen Musik in den Bann. Die Sprache ihrer Lieder kennt keine Grenzen. Dass die Themen in allen Ländern die gleichen sind (oder waren) stellen Vetterliswirtschaft mit ihren Liedchen und vertonten Gedichten von Schweden bis Italien, von Russland bis Spanien unter Beweis. Obwohl die wenigsten Zuhörer eine echte Beziehung zu altem Liedgut hatten (jedenfalls nicht vor diesem Abend), sind die Zuhörer gefesselt von den feinen Melodien, den sinnigen Texten und der Ausstrahlung der Musiker. Und wenn die Zuhörer aufgefordert werden, den Refrain mitzusingen (meist auf ein fröhliches, schwingendes "La la la" beschränkt), summt und brummt der ganze Heustall begeistert mit. Alle lassen sich auf die stimmungsvolle Reise durchs alte Europa mitnehmen. Etwa nach Schweden, mit der Bitte an Mutter Erde um Frühling und Wärme. So erklangen selige Weinlieder oder heitere wie auch traurige Liebesliedchen. Überzeugendes Schauspieltalent zeigte Andrea Frey-Melder bei dem temperamentvollen Solo von der Wandlung der braven Nonnenanwärterin zur glücklichen Braut. Bei "Ich zoch mir einen Falken" nahmen die Musiker ihr Publikum auch instrumental mit auf einen wilden Flug durch die Lüfte. Heitere Geschichten sorgten für Schmunzeln, wie etwa die bekannte biblische Geschichte von Noah mit überraschendem Ende: Weil er genug Wasser gesehen hatte, schenkte ihm Gott die Reben. Viele bekannte und unbekannte Instrumente kamen zum Einsatz: Der große, volltönende Bass, von Klaus-Peter Maier meisterhaft gespielt, begleitete mit der Gitarre von Adelbert Hasslers ausdrucksstark die gesanglich überzeugenden Darbietungen von Frey-Melder, Sybille Hassler und Franz Schwörer. Letzterer war es auch, der mit außergewöhnlichen, zum Teil nach alten Vorbildern selbst hergestellten Instrumenten die Zuhörer in Staunen versetzte: Da kam eine Nickelharpa, die in Schweden recht bekannt ist, ebenso zum Einsatz wie eine seltene Drehleier. Sängerin und Flötistin Sybille Hassler bot nahezu akrobatische Fingerspiele an Flöten aller Art und Größe plus Klarinette. Dass die Zuhörer nach dem eindrucksvollen Abend die Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne ließen, versteht sich von selbst. Diese brachten ihren Abschied mit einem Augenzwinkern und einem russischen A-cappella-Schlafliedchen auf den Punkt.

