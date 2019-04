Kein Eldorado für Spielautomatenhersteller

Die Landesregierung gibt den Kommunen seit 2012 die Möglichkeit, mit der Vergnügungssteuer die Ansiedlung und den Betrieb von Spielhallen zu erschweren. Ziel ist es, damit den Suchtgefahren des Glücksspiels zu begegnen.

Die Zwetschgenstadt lag mit ihrem Steuersatz, den der Gemeinderat im Juli 2015 beschlossen hatte, im Landesvergleich mittlerweile an der unteren Grenze. Nach Angaben der Stadtverwaltung gab es in ganz Baden-Württemberg nur noch 13 Kommunen, die noch weniger verlangten. Insbesondere vergleichbare Städte und Gemeinden in der Region langten stärker hin.

"Um zu vermeiden, dass die Stadt Bühl zu einem Anziehungspunkt für Automatenhersteller wird, schlägt die Verwaltung vor, den Steuersatz zu erhöhen", hieß es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats. Die 20 Prozent seien laut einer gemeinsamen Umfrage von Gemeinde- und Städtetag der aktuell am häufigsten verwendete Ansatz bei Kommunen ab 15 000 Einwohner.

Die Stadträte hegten keinerlei Bedenken, die Automatenhersteller stärker zur Kasse zu bitten. Im Gegenteil. Timo Gretz (SPD) sagte: "Diese Steuer kann nicht hoch genug sein." Durch Glücksspielautomaten werde viel Armut geschaffen, die am Ende von der Stadt wieder aufgefangen werden müsse. Er forderte: "Wir sollten so viel Steuern erheben, dass sich solche Automaten von selbst erledigen."

Unbegrenzt darf die Stadt aber nicht an der Schraube drehen, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage klarstellte. Es müsse Betrieben noch möglich sein, auskömmlich zu wirtschaften. Der Steuersatz dürfe keine "Erdrosselungswirkung" entfalten. Ab welcher Höhe dies der Fall wäre, sei schwer zu beurteilen. In der Rechtssprechung werde der neue Satz von 20 Prozent aber "noch nicht per se als erdrosselnd angesehen". Oberbürgermeister Hubert Schnurr betonte, dass die Verwaltung die Entwicklung im Blick behalte: "Wir haben ein Auge drauf."

Peter Hirn (SPD) sah die Pläne positiv, da Spielhallen nicht zur Attraktivität einer Stadt beitragen würden. Außerdem bringe die Steuererhöhung auch Mehreinnahmen. Die Verwaltung kalkuliert mit einem Plus von 57 000 Euro im laufenden und 76 000 Euro im kommenden Jahr.

Auch Karl Ehinger (FW) betonte: "Solche Hallen bergen eine sehr hohe Suchtgefahr. Das wollen wir nicht fördern." Walter Seifermann (GAL) ergänzte: "Diese Steuererhöhung tragen wir gerne mit."