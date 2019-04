Baufirmen unter Beobachtung

In der jüngeren Vergangenheit hatten mehrere städtische Bauprojekte aufgrund dramatisch steigender Kosten für Diskussionen gesorgt. So wurden im vergangenen Jahr sogar zwei Ausschreibungen wieder aufgehoben: der Bau einer Flüchtlingsunterkunft in der Bergermühlsiedlung und die Gestaltung der Außenanlagen des neuen Feuerwehrgerätehauses West in Balzhofen (wir berichteten).

In den vergangenen Jahren waren im Bühler Rathaus die Finanzprüfer dafür zuständig, ein Auge auf Auftragsvergaben und Ingenieurhonorare zu haben. Diese verfügen jedoch nicht über eine baufachtechnische Ausbildung. Bis Ende 2011 hatten sowohl Bühl als auch Achern mit dieser Aufgabe eine freie Mitarbeiterin betraut, die ihren Vertrag mit den Städten wegen anderweitiger Verpflichtungen aber kündigte.

Da in beiden Kommunen in den kommenden Jahren eine überdurchschnittliche Bautätigkeit zu erwarten ist, rechnet die Verwaltung damit, durch die Festanstellung eines Experten finanzielle Verbesserungen zu erzielen. Durch den Prüfer entstehen zwar Personalkosten, diese sollen sich aber rentieren. So soll er dabei helfen, bei der Ausgestaltung von Honorarverträgen mit Ingenieuren Kosten zu sparen.

Eine weitere Aufgabe bestehe darin, Projekte während ihrer gesamten Bauzeit zu begleiten. Dabei gehe es um Punkte wie Massenansätze, Bedarfspositionen, Kostenberechnungen und vor allem auch Nachträge. Der Prüfer ist aus Sicht der Verwaltung außerdem ein wichtiger Baustein der Korruptionsprävention.

Die Mitglieder des Gemeinderats hegten keinen Zweifel daran, dass es sinnvoll ist, einen solchen Fachmann zu beschäftigen. Margret Burget-Behm (CDU) missfiel allerdings die vertragliche Ausgestaltung zwischen den Städten Bühl und Achern. Die Kooperation mit einer Laufzeit von sieben Jahren sieht vor, dass der Prüfer von der Stadt Bühl eingestellt wird. Achern kann ihn beauftragen und beteiligt sich an den Kosten entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnah me. "Der Vertrag ist ein bisschen ungleich", kritisierte Burget-Behm diesen Punkt. Sie hätte es lieber gesehen, wenn sich beide Rathäuser die Anstellung geteilt hätten. Karl Ehinger (FW) sah das ähnlich: "Das Risiko liegt eher bei Bühl." Thomas Bauer, Leiter der städtischen Revision, äußerte sich optimistisch, dass sich die Kosten zwischen den Kommunen mittelfristig ausgleichen und jeweils rund 30 000 Euro pro Jahr betragen werden. Achern habe großen Bedarf und werde den Prüfer häufig einsetzen. Eine Festanstellung bei beiden Städten wäre "nicht praktikabel". Darüber hinaus seien die beiden Partner mit einer weiteren Stadt im Gespräch, die sich an dem Vorhaben beteiligen könnte.

Walter Seifermann (GAL) rechnet ohnehin damit, dass unterm Strich ein Plus stehen wird: "Wir gehen davon aus, dass der Prüfer sein Geld wieder einspielt", sagte er. Oberbürgermeister Hubert Schnurr pflichtete dieser Einschätzung bei. Lutz Jäckel (FDP) beurteilte das Vorgehen als sinnvoll. Eine solche Stelle sei langfristig notwendig. Zur Ausgestaltung des Beschäftigungsverhältnisses meinte er: "Einer muss eben anfangen."