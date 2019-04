"Die mageren Jahre gehören der Vergangenheit an" Ottersweier (red) - Im 62. Jahr des Bestehens des DRK-Ortsvereins Ottersweier verzeichnet der Vorsitzende Jürgen Pfetzer einen deutlichen Mitgliederzuwachs der Bereitschaft. Außerdem galt es in der Jahreshauptversammlung, treue und verdiente Mitglieder zu ehren.



Seit 30 Jahren ist Thorsten Bandurski Mitglied, seit zehn Jahren sind dies Sonja Ernst, Erna Vogel und Heinrich Goracy. Auch fünf Jahre aktive Mitgliedschaft wurden gewürdigt. Im Einzelnen: Jannika Graf, Gerda Diemer, Michael Panter, Annika Wolf, Reinhold Durst, Martin Höß, Manfred Sauter, Heinz Hurle und Franz Friedmann. Neu verpflichtet wurden aus den Reihen des Jugendrotkreuzes: Annika Wolf, Kevin Vrataric, Philipp Gärtner, Marissa Hechinger und Jule Stauß. Hinzu kamen zwei Quereinsteiger: Kevin Veith und Alaa Albeik. "Mit einer Gesamtmitgliederzahl von 535 Personen ist der Ortsverein gut aufgestellt", berichtete der Vorsitzende. "Die mageren Jahre gehören der Vergangenheit an." Eine Vorreiterrolle übernimmt der Rotkreuz-Einkaufsservice für die älteren Mitbürger, der zum Selbstläufer geworden sei. "Dank engagiertem Fahrerteam konnten im Berichtsjahr 2018 an 52 Wochen die Einkaufsfahrten angeboten werden." Insgesamt seien 178 Senioren zum Einkaufen gefahren worden. Bereitschaftsleiter Michael Panter berichtete von der Tätigkeit der 20 Mitglieder seiner Bereitschaft. Von 19 Einsätzen 2018 waren 13 geplante Sanitätseinsätze. Hinzu kamen sechs Alarmierungen, wie zum Beispiel beim Banküberfall in Bühl. Ziel sei es, alle aktiven Helfer weiterhin zu schulen und auszubilden. Außerdem solle der "Sozialkombi" zu einem Mannschaftschafts-Transportwagen umgebaut werden, indem er mit einer Sondersignalanlage ausgestattet wird. Gerda Diemer, Leiterin der Sozialarbeit, zeigte in ihrem Bericht die vielfältigen Angebote des Ortsvereins auf. Bei zwei Blutspendeterminen seien 324 Spender betreut worden. Auch der wöchentlich stattfindende Seniorentreff, gegründet von Manfred Riehle, erfreue sich großen Zuspruchs. Die beiden Seniorengymnastikgruppen in Ottersweier und Unzhurst unter der Leitung von Erna Vogel trafen sich 2018 bei 31 Terminen. Auch Badefahrten ins Thermalbad nach Bad Rotenfels werden regelmäßig angeboten. Die beiden Fahrer Norbert Emmler und Arnold Vetter organisierten 39 Fahrten mit insgesamt 298 Personen. Seit nunmehr elf Jahren gibt es die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton", 444 Pakete für hilfsbedürftige Kinder erbrachte die Sammlung, organisiert von Sonja Stengele und ihrem Team. Kevin Vrataric vom Jugendrotkreuz konnte im Berichtszeitraum auf zwei Gruppen mit insgesamt 18 Kindern und Jugendlichen und drei Gruppenleiterinnen verweisen.

