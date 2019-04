Verkehrslärm wird Haus für Haus erfasst Ottersweier (mig) - Große Teile von Unzhurst sind erheblichem Lärm von der Autobahn ausgesetzt. Das zeigt die Lärmkarte, die das Land im Internet (lubw.de) veröffentlicht. Ottersweier packt das Thema jetzt an. Am Montag beschloss der Gemeinderat die Aufstellung eines Lärmaktionsplans.



Dazu gehört als Grundlage eine Lärmanalyse. Diese soll neben der A5 und der B3 auch die innerörtlichen Kreis- und Landesstraßen umfassen. Thomas Metzinger (CDU) stimmte in diesem Punkt dagegen. Der Grund: Er verspricht sich am Ende nur wenige Maßnahmen und sähe das Geld lieber in neue Straßenbeläge investiert. Kosten werden die Untersuchungen rund 35 000 Euro, und der Gemeinderat gab auch gleich grünes Licht für die Vergabe. Der Auftrag ging an das Ingenieurbüro Kurz & Fischer aus Winnenden, mit dem die Gemeinde in dieser Angelegenheit seit sechs Jahren in Kontakt steht und das auch für Sinzheim tätig wurde. "Wir müssen der Straßenverkehrsbehörde nachweisen, dass es zu hohe Lärmbelastungen gibt", erklärte Bürgermeister Jürgen Pfetzer. Beschwerden erhalte er immer wieder aus Unzhurst und aus Hatzenweier. Aber auch die Belastung der anderen Bürger an Kreis- und Landesstraßen wolle er ermitteln lassen. Die Bürger sollen mit Informationsveranstaltungen am Verfahren beteiligt werden. Wo die Lärmanalyse, die für jedes Wohnhaus einzeln errechnet werde, eine gesundheitskritische Belastung ergebe, da müsse gehandelt werden, erklärte Gutrun Bentele von Kurz & Fischer. Im Herbst 2018 seien die Schwellen dafür gesetzlich gesenkt worden. Einfache Maßnahmen seien Geschwindigkeitsreduzierungen, aufwendig hingegen der Einbau von Flüsterasphalt oder die Errichtung beziehungsweise Erhöhung von Lärmschutzwänden. Alle waren sich einig, dass Lärm ein dringendes Problem sei und dass den angestellten Verkehrszählungen und Rechenmodellen auch Maßnahmen folgen müssten. Linus Maier (CDU) sagte, er habe Hoffnung, dass man etwas erreichen könne und der Lärmaktionsplan dafür das "Brecheisen" sein werde.

