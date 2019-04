Provisorium im Gewerbegebiet verschwindet

Bei dem Teilstück handelt es sich um eine Schleife zwischen dem Gelände der Firma USM und dem ehemaligen Bohrlochgrundstück in Nachbarschaft des Pendlerparkplatzes an der Rückseite des Bahnhofs. Ansässig ist dort unter anderem die Spedition DSV, so dass der Bereich stark frequentiert ist. Die Verwaltung schreibt in ihrer Vorlage: "Das Gewerbegebiet Bühl Süd II hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Knotenpunkt für zu- und abfahrenden Pkw- und Lkw-Verkehr entwickelt, so dass die bisherige Baustraße nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht."

Vorgesehen ist der Ausbau der Straße inklusive einem beidseitigen Gehweg. Darüber hinaus soll auf einer Länge von insgesamt 45 Metern ein Regenwasserkanal hergestellt werden. An der Ausschreibung hatten sich fünf Unternehmen beteiligt. Der Gemeinderat vergab den Auftrag einstimmig an die Firma Weiss aus Baden-Baden für rund 422 000 Euro. Ihr Angebot lag 12,5 Prozent unter dem kalkulierten Kostenrahmen. Die Bauzeit ist mit 14 Wochen angesetzt.