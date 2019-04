Ankerpunkt in der Region

Es war im Juli 2008, als rund 80 Gründungsmitglieder den Trägerverein aus der Taufe hoben und den damaligen OB-Stellvertreter, SPD-Stadtrat und heutigen Bühler Ehrenbürger Oswald Grißtede zum Vorsitzenden wählten, erinnert sich Hilde Müller. Wie Carola Wald und Tafel-Geschäftsführerin Renate Schneider engagierte sie sich im Vorstand, zuerst als Beisitzerin, später als Kassiererin. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der ersten Initiative - am 7. April 2009 - öffnete das Ladengeschäft in der Bühlertalstraße 6 seine Pforten.

Der organisatorische und logistische Aufwand für die Vorbereitung und den Betrieb des Tafelladens war immens. In der Aufbauphase galt es, Konzept, Strukturen und Aufgaben festzulegen, aufzuteilen und ein Liefernetzwerk aufzubauen. "Zur ersten Ausgabe der Kundenausweise im Februar 2009 sind 60 Leute gekommen", erinnert sich Carola Wald. "Es herrscht eine große Bedürftigkeit", stellte sie damals fest. Heute sind rund 300 Ausweise im Umlauf.

Die Bereitschaft, die Bühler Tafel mit Warenspenden zu unterstützen, war von Anfang an groß. Discounter, Einkaufsmärkte, örtliche Bäckereien, Metzgereien und Lebensmittelgeschäfte gaben ihre Zusage. Vor der Eröffnung mussten die Ladeneinrichtung organisiert und Kontakte zu örtlichen Unternehmen aufgebaut werden. "Die Sanierung der Hauptstraße hat uns dabei geholfen", erzählt Hilde Müller. Geschäfte, die diese langwierige Baustellenzeit für Umbauten oder Renovierungen nutzten, überließen dem Tafelladen Regale, Kühl- und Gefriereinrichtungen, Theken und einen Kassentisch. Noch heute profitiert der Tafelladen von Spültischen und Kühltheken aus der Hub, die nach der Auflösung der Klinikum-Küche keine Verwendung mehr fanden, berichtet Renate Schneider. Auch die Ehemänner der engagierten Frauen legten bisweilen Hand an und halfen etwa, sperrige Teile zu transportieren. Für die Transportfahrzeuge mit Gefrier- und Tiefkühleinrichtungen fanden sich glücklicherweise immer Sponsoren.

Nach Hospitanzen in den Tafeln in Rastatt und Baden-Baden mussten Hygiene-Schulungen absolviert werden, einige Ehrenamtliche ließen sich zur "Fachkraft für Lebensmittelsicherheit in Tafeln" ausbilden. "Wir haben damals Pionierarbeit geleistet", blickt Carola Wald auf diese "Experimentierphase" zurück. Stadt, Discounter, Bühler Firmen, Einzelhändler, Banken, soziale Einrichtungen und Privatpersonen stellten sich schon damals in den Dienst der guten Sache.

Als "Herausforderung" werten die Tafel-Leute die Jahre 2015 und 2016. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle standen anfangs an jedem Öffnungstag mehr als 120 Menschen vor dem Ladengeschäft. "Das Ausweisteam ist dann in die Heime gegangen, um die Menschen aufzuklären", entsinnt sich Marianne Mücke. Sie gehört von Anfang an zum Tafelteam, ebenso wie Marianne Maier, Rita Goracy und Markus Falk. Ihre Arbeit empfinden die Ehrenamtlichen als persönliche Bereicherung. "Wir nehmen uns Zeit, um uns um unsere Kunden zu kümmern, und sie beschenken uns", erzählt Goracy von "viel Resonanz und Dankbarkeit", die sie erfahren.

"Wir sind ein verlässlicher Partner und Ankerpunkt für Kunden und Ehrenamtliche", freut sich Renate Schneider über die anhaltende Wertschätzung und Akzeptanz nach dem "Super-GAU". Gemeint ist die im Februar 2018 bekannt gewordene Unterschlagung des Vereinsvermögens durch den früheren, inzwischen verurteilten Alleinvorstand. Die Geschäftsführerin empfindet große Erleichterung darüber, dass das Image der Bühler Tafel keinen Schaden erlitten hat: "Das spricht für das Team und dafür, dass wir gute Arbeit leisten."