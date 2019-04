Ortschaftsräte fordern höheren Kontrolldruck

Der Bühler Steinbildhauermeister Hans-Jürgen Jacobs stellte dem Gremium am Dienstagabend die beiden Möglichkeiten für eine Restaurierung der Gedenkstätte vor. So könnten die 23 Schriftsteine mit Farbe nach- und ausgemalt werden oder mit einem Presslufthammer nachgehauen und anschließend mit Farbe gestaltet werden. Auch wenn die zweite Variante mit 3 500 Euro nahezu doppelt so teuer ist, entschied sich das Gremium einstimmig dafür. So sei gewährleistet, dass die Lesbarkeit über längere Zeit anhalte. Beim reinen Nachmalen wäre die Schrift vermutlich in weniger als fünf Jahren wieder nicht mehr zu entziffern. Bereits im vergangenen Jahr waren die Steine gereinigt worden. "Dabei hat sich gezeigt, dass viele Namen und Daten nicht mehr lesbar waren", verwies Jacobs darauf, "dass sich Sandstein im Lauf der Jahre abschichtet". Hinzu komme, dass die Platten waagrecht in den Feldern lägen und so die beschriftete Oberfläche der Witterung ausgesetzt sei. "Das ist gut angelegtes Geld", meinte Patric Kohler (CDU) mit Blick auf die Bedeutung der Erinnerung. Auch Johannes Moosheimer (FW) sprach sich dafür aus, die Steine zu restaurieren. Auch Stefanie Stedry (SPD) erklärte: "Um die Mahnung langfristig in Erinnerung zu halten, braucht es Zeugnisse und Mahnmale."

Ein weiteres Thema war der jährliche Bericht zu Radarkontrollen. 22 Kontrollen mit einer Gesamtzeit von knapp 40 Stunden wurden im Jahr 2018 durchgeführt. Die Radargeräte standen in der Vimbucher Straße, Bahnhofstraße, Seimelstraße sowie erstmals seit längerem wieder in der Weidmattenstraße. Insgesamt wurden 6 334 Fahrzeuge kontrolliert, bei 481 gab es eine Beanstandung. Die Quote lag damit bei etwa 7,6 Prozent im Vergleich zu 10,5 Prozent im Vorjahr, berichtete Ortsvorsteher Manuel Royal. Auf den ersten Blick sei der Rückgang positiv. "Andererseits deckt sich das nicht unbedingt mit unserer Wahrnehmung", urteilte er. Problematisch sei, dass mittlerweile über Apps und andere digitale Medien sehr schnell vor Kontrollen gewarnt werde. Um dem entgegenzuwirken, schlug er vor, öfters zu messen, dafür über kürzere Zeiträume und an anderen Standorten.

Einig waren sich alle Ortschaftsräte, dass es sinnvoll sei, ein Geschwindigkeitsanzeigegerät für Vimbuch zu erwerben. Im Gegensatz zu einem "Blitzer" könnte dies rund um die Uhr stehen und habe großen erzieherischen Effekt. Vorteil wäre zudem, dass der Ortschaftsrat entscheiden könne, wo das Gerät zum Einsatz kommt. Zudem könnte es auch Aufschluss geben, wo und zu welcher Uhrzeit am schnellsten gefahren werde. Unter anderem Andreas Friedmann (CDU) hatte bemängelt, dass die Radarkontrollen außerhalb der Schichtzeitwechsel stattfänden. Eine gute Uhrzeit sei beispielsweise 5.30 Uhr. Gemessen wurde im Zeitraum zwischen 6.52 und 16.15 Uhr.