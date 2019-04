Zwei deutsche Erstaufführungen

(lsw) - Zehn Jahre nach dem NATO-Gipfel in Kehl, Straßburg und Baden-Baden zieht der Kehler OB Toni Veltrano Bilanz: "Das, was Politiker damals als Botschaft in die Welt getragen haben, füllen wir mit Leben." Und: "Wir bauen Brücken, keine Mauern." (Foto: dpa) » - Mehr



Seilbahn ins Zentrum diskutiert Baden-Baden (red) - In die Überlegungen zu einer Seilbahn in die Baden-Badener Innenstadt kommt Bewegung: Die Idee, die etwa in La Paz in Bolivien umgesetzt wurde, wird in den Reihen der CDU ebenso wie bei den Freien Bürgern (FBB) in Erwägung gezogen.