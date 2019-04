Diebe gehen verstärkt auf Drahtesel-Jagd

Handtaschen aus Autos gestohlen Baden-Baden (red) - Gleich zweimal hat am Sonntagnachmittag ein Autoaufbrecher zugeschlagen und aus zwei bei einer Klinik in der Fremersbergstraße abgestellten Wagen Handtaschen erbeutet. Diese waren laut Polizei an Orten abgelegt, die Dieben bekannt sind (Symbolfoto: av). » Weitersagen (red) - Gleich zweimal hat am Sonntagnachmittag ein Autoaufbrecher zugeschlagen und aus zwei bei einer Klinik in der Fremersbergstraße abgestellten Wagen Handtaschen erbeutet. Diese waren laut Polizei an Orten abgelegt, die Dieben bekannt sind (Symbolfoto: av). » - Mehr