Vom Verführer zum Verführten Bühl (urs) - Alles beginnt in einer Fernsehshow. Der eitle und in seine Erfolge verliebte TV-Moderator Edward Tishler sitzt an einem Tisch und lamentiert über die Welt und die Politik. Er leugnet den Klimawandel, spottet über Obdachlose, ist der Auffassung, dass das Establishment zerstört werden müsse und der Krieg die Grundlage für eine Erneuerung der Nation sei. Wer wäre also geeigneter für den Präsidentschaftsposten als dieser Mann?







Wohl keiner! So nimmt das Stück von Autor und Regisseur Stefan Zimmermann den irrwitzigen Wahnsinn der rechtspopulistischen Politszene in den USA aufs Korn. Mit Max Volkert Martens in der Hauptrolle lieferte das a.gon Theater München eine Inszenierung, die derzeit nicht aktueller sein könnte. Einerseits lustig, aber andererseits auch Realsatire. Leicht verdaulich zwar, aber mit immensen Längen und etwas flachen Dialogen, vor allem im ersten Teil. Die Story, des erst vor wenigen Tagen uraufgeführten Stücks ist schnell erzählt: Fernsehstar Edward Tishler (Max Volker Martens) will ins Oval Office. Geschickt nutzen machtgierige Dritte (Lutz Bembenneck als Norman Craig) die moderne Vielfalt der Medienkanäle. Tishlers Umfragewerte schnellen in die Höhe, die Partei feiert ihn. Als Tishler jedoch beginnt, seine streng vorgegebene Rolle zu verlassen, wendet sich das Blatt zugunsten des politischen Gegners. Schlimmer noch: Tishlers Freundin Emely Harper (Katharina Pütter) trennt sich von ihm und wird zur Kandidatin der Gegenpartei. Während Tishler mehr und mehr an Werten und Zielen seiner Partei zu zweifeln beginnt, zeigt die von der Presse auf Schritt und Tritt begleitete Emely großes Potential und steigt in der Wählergunst. Tishler hingegen wird vom Verführer zum Verführten und schließlich vom Saulus zum Paulus. Ist dies etwa ein Stück über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump? Nicht wenige Zuschauer werden sich am Mittwochabend diese Frage im Bürgerhaus Neuer Markt gestellt haben. Parallelen dafür lassen sich schließlich genug finden. Allerdings streitet Stefan Zimmermann dies ab. "Die Handlung und die Personen sind frei erfunden", lässt sich dazu im Beiheft des Programms lesen. "Allerdings ist die Handlung inspiriert vom tatsächlichen Zeitgeschehen. Noch vor wenigen Jahren wäre diese Geschichte als unglaubwürdige Übertreibung verstanden worden. Heute wissen wir, dass eine solche Geschichte denkbar ist!" Emely Harper, lebendig und frisch gespielt von Katharina Pütter, sticht aus dem Ensemble heraus. Ebenso Lutz Bembenneck als manipulierender Machtmensch Norman Craig, der sein Geld und seine Intelligenz gezielt einsetzt, um die Massen zu manipulieren und vehement erklärt: "Wir werden den politischen Sumpf austrocknen. Wir bauen unser Amerika wieder auf." Edward Tishler wir gut, aber nicht überragend gespielt von Max Volkert Martens. Alles andere als ein dramatischer Kunstgriff ist allerdings das Ende der Geschichte. Jedenfalls spricht Tishler vor laufender Kamera bei einer Talk-Show rührselig über seine Wandlung zum Gutmensch. So wünscht er allen Menschen eine angstfreie Zukunft und appelliert an die Menschen, allen Flüchtlingen zu helfen: "Wir sind alle miteinander verbunden", ruft er von der Bühne herunter. "Wir können unser Schicksal nur gemeinsam gestalten - mit Mut, Respekt und Toleranz!" Ach ja. Natürlich tritt er auch von seiner Präsidentschafts-Kandidatur zurück. Eine Frau mit Moral und Anstand, politischer Weitsicht und Verantwortung, nämlich Emely Harper, lässt auf eine bessere Zukunft hoffen. Das ist dann aber wirklich ein wenig zu viel der Märchenstunde - und gefühlsduselig obendrein. Aber schließlich ist alles ja nur Theater.

