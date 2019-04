Handlungsbedarf bei Mobilität und Verkehr

Gleichwohl verhehlte er nicht, dass die Größe der Arbeitsgruppen auch ihre Nachteile hatte. Als "großes und schwieriges Thema" habe sich Mobilität und Verkehr herauskristallisiert. Hier werde von den Bürgern in den verschiedensten Bereichen Handlungsbedarf gesehen. Einmal geht es um eine Verbesserung des ÖPNV, um Verkehrslärm, um Geschwindigkeitsüberschreitungen, aber auch um den Wunsch nach barrierefreien Wegen und besseren Radwegverbindungen. "Das Fahrrad spielt eine große Rolle", stellte Koch fest.

Erwartungsgemäß geschätzt wird von den Vimbuchern die gute Versorgung und Infrastruktur, wozu die Bürger nicht nur die ärztliche Versorgung und Einkaufsmöglichkeiten aufzählten, sondern auch Schule, Kindergarten, Autobahnanbindung und die Lage des Ortes im Grünen.

Geschätzt wird zudem die Dorfgemeinschaft, das Vereinsangebot sowie die "netten Menschen". Für die Zukunft wünschen sich die Einwohner insbesondere Verbesserungen im Bereich Verkehr/Mobilität sowie gleich an zweiter Stelle Begegnungsmöglichkeiten. Verknüpft wurden damit Themen des "allengerechten Lebens". Koch nannte dabei Beispiele wie die Schaffung eines Begegnungszentrums oder andere Treffpunkte für Jung und Alt. Immer wieder gewünscht worden sei ein Biergarten oder eine Kneipe, mehr Vereinsräume und Wohnraum für Familien. Handlungsbedarf sehen die Bürger zudem beim Thema Natur. Angesprochen wurden die Hinterlassenschaften von Hunden sowie das freie Laufenlassen von Vierbeinern ebenso wie die Krähenplage und der Hochwasserschutz.

Auf den Runde zu den allgemeinen Fragestellungen waren die Teilnehmer gefordert gewesen, sich zu den Bereichen "Leben und Wohnen", "Orte der Begegnung", "Familie und Jugend", "Kulturelles Leben" und "Mobilität" zu äußern. Zudem konnten Themen eingebracht werden, "die angegangen werden sollten". Insgesamt so Fridolin Koch, sei festzustellen, dass sich viele Anregungen über die Themenfelder hinweg überschnitten haben.

Er hat deshalb bereits eine Vorsortierung vorgenommen, um den Arbeitskreisen, die am 1. Juni im Rahmen eines weiteren Workshops starten sollen, etwas die Arbeit zu erleichtern. Deren Arbeitsschwerpunkt wird es sein, sich mit den Gedanken und Wünschen konkreter auseinanderzusetzen, sie auf Machbarkeit zu prüfen und schließlich Projekte daraus zu entwickeln. "Beim Weiterdenken in den Arbeitskreisen wird sich zeigen, wo die Lust da ist, etwas daraus zu machen", resümierte Koch.

Bereits bei der Auftaktveranstaltung konnten sich interessierte Bürger in die Arbeitskreislisten eintragen. Die Zahl der Eintragungen zeige ebenfalls, was den Vimbuchern besonders am Herzen liegt. Demnach wollen sich viele für ein Begegnungszentrum einsetzen und Bewegung in die Fragen des Verkehrs bringen. Koch regte dazu an, dass die Fragen der Barrierefreiheit, der Fahrradwege und Verkehrsbelastung im Rahmen des Bühler Mobilitätskonzeptes erörtert werden. Für die Bürgerbeteiligung sei "Sharing" in Form von Mitfahrgelegenheiten ein Thema.

Für die Themen Altersgerechtes Wohnen sowie Kultur interessierten sich jeweils drei bis vier Bürger. Auf Nachfrage erklärte Fridolin Koch, dass die Begleitung durch SPES bis September 2020 vorgesehen sei. "Diese Zeit wollen wir intensiv nutzen." Wichtig sei für ihn, dass sich die Menschen zusammensetzen und sich gemeinsam Gedanken machen. "Irgendwas kommt dabei immer raus", zeigte er sich zuversichtlich.

Bürger, die Interesse haben, "Vimbuch neu zu denken", können sich jederzeit in den Listen, die in der Ortsverwaltung ausliegen, eintragen und in einem der künftigen Arbeitskreise mitwirken. Am 1. Juni findet vormittags eine Radtour durch den Ort statt. Mittags folgen dann Workshops zu den unterschiedlichen Themenbereichen.