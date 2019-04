Ergebnisermittlung mit Unterbrechung

Von Joachim Eiermann



Bühl - Von Wahlkampf ist noch wenig zu spüren, waren die Parteien und Gruppierungen bis zuletzt doch damit beschäftigt, Kandidaten für die Kommunalwahlen am 26. Mai zu finden. Am Mittwochabend trat der Bühler Gemeindewahlausschuss erstmals in öffentlicher Sitzung zusammen, um die Vorschläge für die Wahl des Gemeinderats und der Ortschaftsräte festzustellen. 45 Minuten genügten, um die Formalitäten zu erledigen, Probleme gab es keine. Nachfolgend die wichtigsten Fakten.



Wie begehrt ist ein Mandat im Bühler Gemeinderat? Wie schon bei der vergangenen Wahl vor fünf Jahren ist es CDU, Freien Wählern, SPD, GAL und FDP letztlich wieder gelungen, alle Listenplätze ausreizen zu können. Jeweils 26 Personen pro Liste sind möglich, das machte 2014 insgesamt 130. Dass nunmehr 138 Kandidaten antreten, hat seinen Grund in einer neuen, sechsten Liste. Die AfD schickt erstmals acht Personen bei dieser Wahl ins Rennen. Wie groß ist der Frauenanteil unter den Kandidaten? Lediglich 43 der 138 Personen sind weiblich, das ist weniger als ein Drittel. Nur eine leichte Steigerung ist erkennbar: Es sind fünf Bewerberinnen mehr gegenüber 2014. Vier schafften damals den Sprung in den Friedrichsbau. Immerhin: Nach personellen Wechseln durch das Ausscheiden von zwei Männern rückten zwei weitere Frauen am Ratstisch nach, damit wurden es sechs. Die Kommunalwahlen finden wieder zusammen mit der Europawahl statt. Welche Abstimmung hat bei der Auszählung Vorrang? Wie gehabt wird die Europawahl in den Wahllokalen zuerst ausgezählt. Das will der Gesetzgeber so. Danach wird die Auszählung unterbrochen, die Urnen mit den Stimmen für die Kommunalwahlen kommen unter Verschluss. Der Gemeindewahlausschuss legte einstimmig fest, dass die Voten für Kreistag, Gemeinderat und Ortschaftsrat in dieser Reihenfolge erst im Laufe des Montags ausgezählt werden. Wie ist gewährleistet, dass an den Wahlurnen über Nacht nicht manipuliert werden kann? Abteilungsleiter Reinhard Renner, der seitens der Stadtverwaltung die Wahlen federführend organisiert, erklärte auf BT-Anfrage, dass die Boxen mit den Stimmzetteln unter den Augen der jeweiligen Wahlvorsteher in Räumlichkeiten weggeschlossen werden, zu denen niemand Zutritt hat. Zusätzlich werden die Wahlurnen mit einem Etikett versiegelt. Somit wäre erkennbar, wenn sich jemand daran zu schaffen machen würde. Montagfrüh werden die Boxen von Bauhof-Mitarbeitern an die Orte der Auszählung gebracht. Wo wird ausgezählt? In Büros der Rathäuser und Ortsverwaltungen sowie im Bauhof und im Schulungsraum der Feuerwehr. "Alle Auszählungsvorgänge sind öffentlich", so Renner. Zwischenergebnisse präsentiert das EDV-Team im Alten Trausaal. Auch die Europawahl kann am Vortag auf diese Weise verfolgt werden? Kann in jedem Stadtteil vor Ort gewählt werden? Ja, selbst im kleinsten Teilort Oberweier wird ein Wahlbezirk eingerichtet. Insgesamt gibt es derer 25 in Bühl. Die Stimmabgabe ist von 8 bis 18 Uhr möglich. Hinzu kommen sechs Briefwahlbezirke. Ist jetzt schon Briefwahl möglich? Nein. Dazu bedarf es Stimmzettel. Nachdem der Gemeindewahlausschuss die Wählbarkeit aller Kandidaten - nach vorangegangener Prüfung durch das Einwohnermeldeamt - nunmehr offiziell festgestellt hat, geht der Druckauftrag raus. Nach den Osterfeiertagen will die Stadt zunächst die Wahlbenachrichtigungskarten an alle Wähler verschicken. Ab diesem Zeitpunkt kann die Briefwahl-Möglichkeit beantragt werden. Mit der Zustellung der angeforderten Wahlunterlagen (inklusive Stimmzettel) rechnet Renner bis Ende des Monats oder Anfang Mai. "Sobald diese da sind, schicken wir sie raus." Zum Thema

