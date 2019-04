Fahrsimulator zieht Jungs magnetisch an

Die 11. Ausbildungsmesse war zum ersten Mal auch eine Studienmesse. Neben 60 Firmen, Institutionen und weiterführenden Schulen stellten sich erstmals auch Hochschulen vor. Fast immer umringt von Neugierigen war ein Formel-1-Rennwagen als Fahrsimulator, den die Hochschule Karlsruhe mitgebracht hatte.

Eröffnet wurde die Messe am Vormittag von Bürgermeister Wolfgang Jokerst und den Neuntklässlern, die in einer Arbeitsgemeinschaft monatelang an den Vorbereitungen mitgewirkt hatten. Die Realschule sei die erste gewesen, die 1999 eine Ausbildungsmesse angeboten habe und organisiere sie bis heute selbst direkt an der Schule, lobte der Bürgermeister. Schulleiter Steffen Faller betonte die Bedeutung der Berufsorientierung an der Schule. Die Organisatorinnen vom Lehrerkollegium, Petra Santl, Sabrina Ehinger und Elena Fritz, freuten sich über den riesigen Andrang.

Zu den eigenen rund 400 Schülern kamen mehr als 500 Schüler umliegender Schulen aus Bühl, Bühlertal und bis Iffezheim. Vier Aussteller mussten kurzfristig absagen, einer kam noch hinzu, sodass Klassenräume, Aula und Flure voll ausgelastet waren. Zwei Altenpflegeschüler legten sich für ihren Beruf besonders in Zeug und führten einen selbst geschriebenen Rap mehrmals auf. Ein Lehrer freute sich, ehemalige Schüler hinter den Infoständen wiederzusehen. Zu erleben, was aus ihnen geworden ist, mache ihn stolz.

Stolz waren auch die 16 Neuntklässler, die die Großveranstaltung mit organisiert hatten. "Wir haben damit schon im letzten Jahr angefangen, und jetzt sehen wir, was wir auf die Beine gestellt haben", sagte Erik Steuer. Auch Samuel Wangler vom Orga-Team war zufrieden: In der AG habe man mit den Firmen telefoniert, E-Mails ausgewertet und geplant, wie man die Mitschüler für die Ausstellung interessieren könne. Das Ergebnis waren ein Laufzettel mit vielen Fragen und Anforderungen sowie ein Quiz für alle Besucher.

Wie viele Standorte hat die Hochschule Offenburg? Welche Voraussetzungen muss man für den Polizeidienst mitbringen? Und welche Möglichkeiten hat man nach der Mittleren Reife? Das und vieles mehr erfuhren die jugendlichen Messebesucher. Nebenbei freuten sie sich über kleine Geschenke vom garnierten Schokokuchen über Bonbons, Kugelschreiber und Blöcke bis zu Seifen und Lippenstiften.

Übrigens waren fast alle Tester des Formel-1-Rennwagens männlich, und am Ausbildungsstand für Drogisten fühlten sich überwiegend Mädchen wohl. Die Karlsruher Hochschule freute sich indes aber auch über weibliche Interessenten für ein Studium im Ingenieurwesen, und der Drogeriemarkt ließ auch Jungs den Nagellack testen.