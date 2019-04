Die Sprache des Partners lernen

Gernsbach

Eintrittspreise für Freibäder steigen Gernsbach (vgk) - Nicht bei jedem Ortschaftsrat stößt die Anpassung der Eintrittsgelder für die vier städtischen Schwimmbäder auf Gegenliebe. Gleichwohl stimmte der Ortschaftsrat Obertsrot/Hilpertsau geschlossen für den Verwaltungsvorschlag und das neue Eintrittssystem (Foto: stj).

Rust

Piraten segeln Richtung Rust Rust (tr) - Die Piraten sind zurück im Europa-Park in Rust - zumindest in Form eines Modells im Eingangsbereich. In der dortigen "Schatzkammer" können sich die Besucher einen ersten Eindruck von der endgültigen Rückkehr der finsteren Gestalten im nächsten Jahr machen (Foto: tr).

Karlsruhe / Ettlingen

"Big Manni" im Fernsehen Karlsruhe/Ettlingen (sj) - Ein Spielfilm über den spektakulärsten Fall von Wirtschaftskriminalität in der Geschichte der Bundesrepublik läuft am 1. Mai im Abendprogramm der ARD. Im BT-Interview erzählt Regisseur Niki Stein über Manfred Schmider und den Flowtex-Skandal (Foto: Jehle).

Bühl

Ladung nicht korrekt gesichert Bühl (red) - Weil ein Lkw-Fahrer seine Ladung nicht korrekt gesichert hatte, verlor er während seiner Tour auf der L85 eine große Menge an Latex und zog so die Aufmerksamkeit der Bühler Polizei auf sich. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet (Foto: dpa).