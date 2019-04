Disziplinierte Verkehrsteilne hmer

Kautz' Stellvertreter Rolf Fritz stellte die Zahlen im Detail vor. Demnach kam es zu insgesamt 1 369 Unfällen, 106 weniger als 2017. Am 19. März starb ein 26-jähriger Autofahrer, der bei Grauelsbaum von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Mann war nicht angeschnallt. Am 11. August erfasste auf dem Bühler Autobahnzubringer ein Pkw eine Frau, die ihr Fahrrad bei der Real-Kreuzung trotz Rotlichts über die Straße schob. Sie wurde tödlich verletzt. Angesichts der Gesamtstatistik sieht die Polizei diese Vorkommnisse als dramatische Einzelfälle an: "Wir haben keine Unfallschwerpunkte", betont Fritz. Auch die Zahl der Unfälle mit Personenschäden sank von 176 auf 133.

Die meisten Unfälle passieren beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren. Auf Rang zwei der Ursachen folgen Vorfahrtsverstöße vor überhöhter Geschwindigkeit, zu geringem Abstand und Fehler beim Überholen. Alkohol war bei 14 Unfällen im Spiel.

Am häufigsten sind Senioren der Altersklasse 65 plus involviert. 117 waren im vergangenen Jahr an Unfällen beteiligt, 74 mal waren sie die Verursacher. Auf Platz zwei rangieren junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren, die 88-mal beteiligt waren und 45-mal die Schuld trugen. Unfälle mit Kindern hatten dagegen glücklicherweise Seltenheitswert. Davon gab es lediglich fünf Stück. Es blieb jeweils bei leichten Verletzungen.

Drei Unfälle ereigneten sich auf dem Schulweg. Wobei dieser Begriff in der Statistik weit gefasst ist: "Das kann dann auch morgens vor der eigenen Haustür passiert sein", erklärt Fritz. Aus Sicht der Polizei gebe es angesichts dieser Zahlen im Bühler Raum keinen Handlungsbedarf in Form von Ampeln oder Ähnlichem, um vermeintlich gefährliche Übergänge für den Nachwuchs sicherer zu machen. Wie Fritz betont, hätten die Beamten die Schulwege auch das ganze Jahr über im Blick und nicht nur im Rahmen von Aktionstagen nach den Sommerferien: "Wir machen sehr viel in diesem Bereich."

Verbesserungsbedarf gibt es aus Sicht von Fritz beim Thema Radhelm. Er appelliert an die Eltern, die Kinder nur mit Kopfschutz aufs Rad steigen zu lassen. Allerdings müssten sich die Erwachsenen auch an die eigene Nase fassen. Gerade mit dem Pedelec seien viele Ältere ohne Helm unterwegs. Die Unfallzahlen mit den motorisierten Fahrrädern seien in Bühl allerdings noch nicht auffällig gestiegen. Insgesamt ereigneten sich 48 Fahrradunfälle, acht weniger als im Vorjahr. Bei mehr als der Hälfte der Vorfälle waren die Radler selbst schuld. Acht Personen wurden schwer, 35 leicht verletzt. Motorräder, Roller oder Mofas waren in 37 Unfälle verwickelt, bei denen es 28 Verletzte zu beklagen gab - acht davon schwer.

Besondere Auffälligkeiten in den verschiedenen Kommunen verzeichnete die Polizei nicht. Die Anzahl der Vorfälle schwankte im Vergleich zu den Vorjahren nur leicht. Wobei die prozentualen Ausschläge dabei enorm sein können. So nahmen die Fußgängerunfälle in Bühlertal um 100 Prozent zu. Hinter der dramatischen Quote steht allerdings ein minimaler Anstieg von einem auf zwei Vorkommnisse.