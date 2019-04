Klangkulisse wie bei einem Staatsempfang Bühl (hap) - Um die gemeinnützige Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu unterstützen, spielte das Heeresmusikkorps Ulm beim Jubiläumsbenefizkonzert "100 Jahre Volksbund" im Bürgerhaus Neuer Markt groß auf. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, das abwechslungsreiche Programm des sinfonischen Blasorchesters zu genießen.



Bereits die Anmoderation des musikalischen Leiters, Oberstleutnant Matthias Brock, machte klar, dass ein unterhaltsamer Abend bevorsteht. So erfuhren die Besucher, dass das erste Stück "Marsch Herzog von Braunschweig" ein traditioneller Fanfarenmarsch sei, der oft bei Staatsempfängen gespielt werde, gleichzeitig konnte Brock von undichten Dächern in Parlamentsgebäuden und weiteren merkwürdigen Erlebnissen als Musiker in Uniform berichten. Bereits der nächste Titel machte deutlich, dass das Bundeswehr-Orchester über ein breites Repertoire verfügt. Präsentiert wurde eine Ballett-Suite in vier Sätzen mit dem Schwierigkeitsgrad "Höchststufe". Die 47 Musiker, darunter zwölf Frauen, meisterten das Stück souverän, wobei im zweiten Satz besonders die Holzbläser mit Fagott, Oboe und Klarinette glänzten und im dritten die Blechbläser mit fröhlichen, hüpfenden Klängen brillierten. Es folgten zwei hervorragende Soli von Hauptfeldwebel Silvia Bleicher am Altsaxofon, die sich stark am frühen Jazz orientierten und mit "Spaß-Klängen" wie schnalzendes Blättchen, Tastengeklapper und einem "lachenden" Saxofon das große technische Können verdeutlichten. Der Spaziergang durch die verschiedenen Genres setzte sich fort mit dem sinfonischen Walzer "Die schöne Galathée von Franz von Suppé, führte über die stürmischen "Wild Nights" in die Welt des Big-Band-Sounds und kehrte mit dem Schlager "Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n" in der 30er Jahre zurück. Stabsfeldwebel Frank Gutewort demonstrierte, dass er nicht nur die Klarinette beherrscht, sondern auch über eine ausdrucksstarke Stimme verfügt. Ein vom "Hausarrangeur" geschriebenes Medley aus Kinderliedern wurde zum heiteren Titelrätsel, bei dem die einzelnen Register und einige Solisten noch einmal in verschiedenen Stilen vom Marsch bis zum Latinrock voll aufdrehen durften. Nach dem finalen Marsch "Die Regimentskinder" dankte der Volksbund-Bezirksvorsitzende Volker Schütze für die großzügige Unterstützung. Die Arbeit des Volksbunds im Zeichen der Völkerverständigung über den Gräbern zweier Weltkriege sei auch im Nachbarland Frankreich gerne gesehen, hatte Bürgermeister Wolfgang Jokerst in seiner Eröffnungsansprache berichtet und eigene positive Erfahrungen und Erlebnisse im Rahmen eines Jugendaustauschs geschildert. Der abwechslungsreiche Konzertabend endete mit der Nationalhymne.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

"Otello" mit Mehta als Glücksfall Baden-Baden (cl) - Mit der Verdi-Oper "Otello" werden die Osterfestspiele der Berliner Philharmoniker am 13. April eröffnet. Zubin Mehta dirigiert. "Das ist das Beste, was wir uns vorstellen können", sagt Orchestervorstand Weber. Ende März starten die Proben in Baden-Baden (Foto: Rittershaus). » Weitersagen (cl) - Mit der Verdi-Oper "Otello" werden die Osterfestspiele der Berliner Philharmoniker am 13. April eröffnet. Zubin Mehta dirigiert. "Das ist das Beste, was wir uns vorstellen können", sagt Orchestervorstand Weber. Ende März starten die Proben in Baden-Baden (Foto: Rittershaus). » - Mehr