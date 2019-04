Früher Saisonstart dank idealer Bedingungen

Von Ingbert Ruschmann



Rheinmünster/Lichtenau - "Die Vorzeichen für die Spargelsaison sind günstig", betont Franz Leonhard aus Söllingen. Der Vollerwerbslandwirt erwartet gute Erntemengen und qualitativ hochwertiges Edelgemüse bei moderaten Preiserhöhungen. "Wir sind in diesem Jahr früh in die Saison gestartet", konstatiert auch Roland Fraß von "Querfeldein" in Lichtenau.







"Drei Parameter sind für das Gedeihen des Spargels entscheidend: Ein trockener Herbst, ein winterlicher Kältereiz auf die Knolle Kältereflex und genügend Sonneneinstrahlung", erklärt Leonhard. Das seien die Grundvoraussetzungen für ein frühzeitig einsetzendes und nachhaltiges Spargelwachstum. "Drei Parameter sind für das Gedeihen des Spargels entscheidend: Ein trockener Herbst, ein winterlicher Kältereiz auf die Knolle Kältereflex und genügend Sonneneinstrahlung", erklärt Leonhard. Das seien die Grundvoraussetzungen für ein frühzeitig einsetzendes und nachhaltiges Spargelwachstum. Während der Erntezeit komme es hingegen wesentlich auf das Geschick des Bewirtschafters im Umgang mit der eingesetzten Wärmesteuerungstechnik an. Das auf seiner insgesamt etwa drei Hektar großen Anbaufläche eingesetzte Foliensystem erlaube ihm, die Wärmeeinwirkung auf die in etwa 40 Zentimeter unter der Oberfläche sitzenden Knolle mit ihrem kompakten Wurzelwerk nach den aktuellen Witterungsbedingungen zu regeln. Die ideale Bodentemperatur in Wurzelnähe beziffert der nebenher als Ortsvorsteher tätige Landwirt auf 22 Grad Celsius. "Da ist das Wachstum am Effizienztesten", weiß er aus langjähriger Erfahrung zu berichten. Die thermischen Bodenverhältnisse werden, insbesondere zu Beginn der Saison, täglich um 18 Uhr gemessen. Am ermittelten Wert orientiert Leonhard die Strategie für den Folieneinsatz. Liegt die Bodentemperatur darunter, ist das Wachstum gehemmt, bei höheren Temperaturen hingegen geht es zu schnell. Folge einer galoppierenden Austreibung der Stangen sind Missbildungen wie hohle Spargel, Deformationen sowie weiche oder aufblühende Köpfe. Solche Abnormitäten wirken sich zwar auf den Geschmack nicht aus, beeinträchtigen aber die Optik. "Und die ist bei den meisten Verbrauchern ein entscheidendes Kaufkriterium", stellt Leonhard immer wieder fest. Aufgewachsen unter drei Folien



Um die Bodentemperatur auch bei großen Unterschieden zur Außenluft konstant in der Nähe von 22 Grad zu halten, setzt Leonhard auf ein Dreifach-Folien-System. Die direkt auf dem Hügel aufliegende Schwarz-weiß-Folie ist seit vielen Jahren Standard. Bei höherem Wärmebedarf wird die schwarze Seite der Kunststoffbedeckung nach oben gedreht, wodurch Wärme entsteht, die den Ackerboden abgegeben wird und zur tief liegenden Spargelknolle gelangt. Soll die Energiezufuhr gedrosselt werden, drehen Erntehelfer die Folie auf die weiße Oberfläche, die einen Teil der ankommenden Lichtenergie reflektiert. Wenn der Boden nach dem Winter noch kalt und noch weit von den wachstumsfördernden Temperaturen entfernt ist, unterstützt ein Minitunnelsystem und zusätzlich eine weitere, über zwei Reihen gespannte und transparente Folie das Ziel, den Ackergrund zu erwärmen und die Pflanze aus dem Winterschlaf zu holen. Seit vier Jahren wendet Leonhard die Drei-Folien-Technik an. Seine Tücken offenbarte das ausgeklügelte Steuerungssystem allerdings Anfang März: "Da haben gleich mehrere Stürme empfindliche Schäden an den Anlagen verursacht", erklärt Leonhard. So seien dadurch weit mehr als tausend Euro Lohnkosten entstanden, zusätzlich zu den Materialschäden. Seit Mitte März liefen die Vorbereitungen aber störungsfrei. Auch auf den Anlagen von Roland Fraß aus Lichtenau haben die günstigen Witterungsbedingungen der vergangenen Monate den Wachstumsimpuls bei seinen Spargelpflanzen schneller ausgelöst als gewohnt. Vor diesem Hintergrund rechnet er mit einer verhältnismäßig langen Spargelsaison. Auch wenn die Spargelzeit früher begonnen habe, sei der Saisonabschluss am 22. Juni fix. Mit Blick auf den höheren Mindestlohn spricht Fraß von betriebswirtschaftlichen Herausforderungen, die es eigentlich jedes Jahr zu meistern gelte. "Die Lohnkosten sitzen uns aber tatsächlich im Genick", bestätigt er. Die etwas über dem Vorjahresniveau zu erwartenden Verbraucherpreise erklärt Leonhard mit der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns von 8,87 Euro auf 9,19 Euro je Stunde. Vor dem Hintergrund der auch bei Nahrungsmitteln zu beobachtenden Tendenz zu immer kostengünstigeren und damit qualitativ minderwertigeren Produkten sieht er für den Spargelanbau dunkle Wolken am bisher sonnenlichtverwöhnten Horizont aufziehen. "Viele Verbraucher wollen billige Ware", verweist er auf die darauf ausgerichtete Preispolitik einiger Großbetriebe. "Die können zwar kurz- oder mittelfristig hohe Umsätze erzielen, langfristig jedoch wirtschaftlich nicht überleben", so seine Einschätzung. Im Übrigen findet er es bedenklich, wenn Erzeuger hochwertiger Produkte ihre am höheren Aufwand ausgerichteten Preise nicht mehr am Markt gegen Billiganbieter durchsetzen könnten: "Dann darf sich niemand wundern, wenn es nur noch minderwertige Ware zu kaufen gibt."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Iffezheim

"Toastspargel" ist der neue Renner Iffezheim (sawe) - Der Spargelhof Schneider in Iffezheim ist Direktvermarkter und beliefert Restaurants, Groß-Küchen und Einkaufsmärkte in der Region. Das erntefrische Edelgemüse verkauft er auch in seinem Hofladen mit weiteren Spezialitäten wie Frischkäse, Pasta, Schnäpsen oder Honig (Foto: sawe). » Weitersagen (sawe) - Der Spargelhof Schneider in Iffezheim ist Direktvermarkter und beliefert Restaurants, Groß-Küchen und Einkaufsmärkte in der Region. Das erntefrische Edelgemüse verkauft er auch in seinem Hofladen mit weiteren Spezialitäten wie Frischkäse, Pasta, Schnäpsen oder Honig (Foto: sawe). » - Mehr Iffezheim

Erdbeer-Café lockt mit frischen Torten Iffezheim (sawe) - Auch nach der Spargelsaison ist im Huber-Hof in Iffezheim regionale Frische angesagt: Das Erdbeer-Café ist seit zehn Jahren ein Anziehungspunkt für Groß und Klein. Sibylle Huber (rechts) lässt Kuchen nach Familienrezepten backen. Und seit einigen Jahren gibt es auch Himbeeren im Sortiment. » Weitersagen (sawe) - Auch nach der Spargelsaison ist im Huber-Hof in Iffezheim regionale Frische angesagt: Das Erdbeer-Café ist seit zehn Jahren ein Anziehungspunkt für Groß und Klein. Sibylle Huber (rechts) lässt Kuchen nach Familienrezepten backen. Und seit einigen Jahren gibt es auch Himbeeren im Sortiment. » - Mehr