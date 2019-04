"Babbeln" bei Freibier und Gratiswürstchen Ottersweier (mig) - "Bekanntmachtung!" Wenig Technik, dafür viel persönliches Engagement brauchte die Wiederbelebung eines alten Brauchs am Freitag in Unzhurst. Das Experiment war ein Erfolg: Rund 150 Unzhurster trafen sich bei der Festhalle, um Neuigkeiten zu erfahren, die der Dorfbott verkündete.



War's das Freibier von der Gemeinde oder die kostenlosen Würste und Wecken vom Zuber-Metzger? War's die Neugier oder tatsächlich das Bedürfnis nach Neuigkeiten und Begegnung? Es war wohl eine Mischung aus allem, die so viele Bürger aus dem Dorf zusammenbrachte. Das Lied "Hoch Badnerland", gespielt vom Musikverein Unzhurst, läutete das Spektakel ein. Auf dem Fahrrad und mit seiner Amtsglocke laut schellend rollte Rolf Meier auf den Platz. Die Originaluniform des letzten Dorfbotts, die sonst nur an Fastnacht aus dem Schrank geholt wird, saß perfekt. Die Spannung stieg, als Bürgermeister Jürgen Pfetzer in die Geschichte zurückblickte. Im Mittelalter seien es Herolde der Landesfürsten gewesen, die in den Dörfern Nachrichten verlasen. Im 19. und 20. Jahrhundert habe die Gemeinde eine Person gehabt, die sonntags nach dem Gottesdienst amtliche Bekanntmachungen ausrief. 1919 habe der Unzhurster Dorfbott fürs "Ausschellen" der Nachrichten eine Mark bekommen, ab 1922 dann zwei Mark und später 25 Mark im Monat. Von 1948 bis 1958 sei Hermann Zuber Dorfbott gewesen. Sein Nachfolger Franz Sauer habe bis 1962 Nachrichten "ausgeschellt". Er stellte diese Tätigkeit ein, als es andere Kanäle gab, sie unter die Leute zu bringen: Tageszeitungen, Radio und ein Amtsblatt der Gemeinde. Der Verkehr beim Rathaus sei auch zu laut geworden, um sich verständlich zu machen, und es habe immer mehr gewerbliche und private Meldungen gegeben. Um dem Verkehr an der Durchgangsstraße aus dem Weg zu gehen, wählte die Arbeitsgemeinschaft "Rückkehr des Dorfbotts" den Parkplatz der Festhalle als Treffpunkt. Ein Findling in der Grünanlage wurde zum neuen "Bottestein" erklärt, ein Mikrofon verschaffte ihm Gehör. 16 Minuten dauerte die Verkündung der aktuellen Hinweise aus dem Rathaus, aus dem Vereinsleben, dem kirchlichen Leben, aus Gastronomie und Handel sowie einer Bauernregel. Rolf Meier erzählte sie launig mit einigen Zwischenbemerkungen - etwa dem Aufruf, unbedingt zur Kommunal- und Europawahl zu gehen. Besonders wichtig war ihm zu sagen, warum er so altmodisch als Dorfbott auf einem Stein steht. Trotz immer mehr Informationskanälen im digitalen Zeitalter gehe die direkte Kommunikation unter den Menschen immer mehr verloren, sagte er. "Mitnonder babble", das sei wichtig, so sein Aufruf. Und er fand Gehör. Nach seinem Auftritt blieben die Menschen noch lange zusammen, um zu "babbeln". Der Musikverein spielte noch ein Stück, Feuerwehrleute verteilten Bier und Radler, dazu wurde im Sitzen oder Stehen gevespert. Der Unzhurster Dorfbott soll in vier Wochen wieder auf seinem Stein stehen und wünscht sich ähnlich viele Zuhörer - auch ohne Musik und Freibier. Erste Ideen, wie man das Ereignis bereichern könnte, kamen bereits bei den Aktiven der Arbeitsgemeinschaft an. Im Briefkasten am Rathaus dürfen die Unzhurster ihre Neuigkeiten einwerfen, damit sie beim nächsten Mal nach dem lauten Ruf "Bekanntmachung!" "ausgeschellt" werden können.

