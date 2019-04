Mit neuem Vorsitzenden zuversichtlich in die Zukunft

Senioren-Union will Brötchentaste Baden-Baden (ar) - Die Senioren-Union Baden-Baden wünscht sich Parken mit Brötchentaste in der Innenstadt und eine Senkung der Wassergebühren. Hierauf verwies Vorsitzende Margaret Ott in der Mitgliederversammlung, in deren Mittelpunkt Wahlen standen (Foto: Gangl). » Weitersagen (ar) - Die Senioren-Union Baden-Baden wünscht sich Parken mit Brötchentaste in der Innenstadt und eine Senkung der Wassergebühren. Hierauf verwies Vorsitzende Margaret Ott in der Mitgliederversammlung, in deren Mittelpunkt Wahlen standen (Foto: Gangl). » - Mehr