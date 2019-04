Augenfänger im Friedrichsbau

Bühl

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt Bühl (red) - Ein Radfahrer ist am Sonntag in Bühl gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Ob er von einem Auto, das zurücksetzte, umgefahren wurde oder ob er alleinbeteiligt stürzte, war zunächst noch unklar. Der Mann kam in ein Krankenhaus (Symbolfoto: dpa).

Auf Felge und Bremsscheiben gefahren Bühl (red) - Ein Autofahrer hat am Sonntag auf der A5 eine Radpanne erlitten. Der Mann wollte aber keineswegs auf der Autobahn stoppen. Also fuhr er weiter - zunächst auf dem kaputten Reifen, dann auf der Felge, und als sich diese von der Radnabe gelöst hatte, auf den Bremsscheiben (Symbolfoto: dpa).

Weltweit gefragter Dirigent in Bühl Bühl (wv) - Mit Jan van der Roost wird am Sonntag im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl einer der bekanntesten Blasmusik-Komponisten das Sinfonische Blasorchester Mittelbaden dirigieren. Als Jurymitglied, Workshopleiter und Gastdirigent ist van der Roost (Foto: pr) weltweit gefragt.

Weniger Unfälle zu verzeichnen Bühl (sie) - "Die Kommunen haben ihre Hausaufgaben erledigt, die Polizei und auch die Verkehrsteilnehmer leisten gute Arbeit": So lautet das Urteil des Bühler Polizeirevierleiters Walter Kautz über die Unfallstatistik des vergangenen Jahres. Die Anzahl der Vorfälle ging zurück (Foto: bema).