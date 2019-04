Schaufenster für leistungsfähiges Handwerk

Von Autohäusern über klassische Handwerksbetriebe bis zu einer Physiotherapiepraxis, einem Tanzstudio und einer Großbäckerei reicht die Palette an Betrieben. "Die Expo ist eine ideale Plattform, um die Leistungsfähigkeit der Betriebe zu präsentieren", freute sich Oberbürgermeister Hubert Schnurr bei der Eröffnung im Bühler Wertstoffhof über die mehr als 30 beteiligten Betriebe, Vereine und Institutionen.

Von einem Spiegelbild der Wirtschaftsstärke Bühls und des gesamten Landkreises sprach auch Landrat Jürgen Bäuerle. Der Wertstoffhof habe sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, verwies er darauf, dass allein 2018 über 42 000 Anlieferungen erfolgten und gleichzeitig die Restabfälle reduziert werden konnten.

Die meisten ansässigen Betriebe sind schon seit Jahrzehnten in Vimbuch verwurzelt, so wie das Sägewerk Stösser, das sich als einer der ersten Betriebe 1971 am Autobahnzubringer ansiedelte und gestern unter anderem zeigte, wie aus einem Baumstamm Holzlatten gewonnen werden.

So verschieden die Branchen auch sind, eines haben sie gemeinsam: Sie sind auch Ausbildungsbetriebe. Ein Thema, das auch dem Präsidenten der Handwerkskammer Karlsruhe, Joachim Wohlfeil, ganz besonders am Herzen liegt. "Was wäre die Welt ohne das Handwerk?", fragte er rhetorisch in die Runde. "Dem Handwerk geht es gut, aber wir brauchen Facharbeiter", sagte er. Er könne nicht nachvollziehen, "warum jeder auf die Hochschule will".

Um das Handwerk und dessen Image zu fördern, schreibt die Stadt Bühl erstmals auch einen "Förderpreis Junges Handwerk" aus, berichtete OB Schnurr. Beeindruckt waren alle beim anschließenden Rundgang, als sie von Handwerksmeister Erik Lienhart hörten, dass er derzeit sieben junge Menschen, darunter auch einen Syrer, ausbildet. Sie lernen bei dem Elektrobetrieb, der unter anderem auch den Verteiler für den Wasserpark des Europa-Parks Rust aufbaute, den Beruf des Gebäudeanlagetechnikers. Eine Sparte mit Zukunft, berichtete Lienhart von seinen Erweiterungsplänen.

In der Lackiererei von Ralf Teufel konnte man sehen, wie in der Spritzkabine ein Kotflügel neu lackiert wird. Ohnehin drehte sich im Gewerbegebiet gestern viel um das Thema Auto. Bei KS Autoglas warben die "Autodoktoren" für die Typisierung bei der Deutschen Knochenmark Spende (DKMS).

Seine Fans hat auch der 570 PS-starke Nissan GTR, der mit röhrendem Sound und beeindruckender Optik beim Autohaus Wild faszinierte. Bei der Firma Stedry Formen- und Werkzeugbau wurde unter anderem das Geheimnis gelüftet, wie Spitzverschlüsse hergestellt werden. Bei Casa Moretti konnte vom individuell designten Bad geträumt werden. Peters gute Backstube demonstrierte, wie aus einer Teigrolle von Hand die Brezel geschwungen wird.

Dass Vereine und Firmen eine Einheit bilden, stellte der Musikverein Vimbuch unter Beweis, der die Eröffnung musikalisch umrahmte.