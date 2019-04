Ovationen für grandiose Leistung

Das Sinfonische Blasorchester Mittelbaden (SBM) ist das Auswahlorchester des Blasmusikverbands Mittelbaden mit rund 75 Musikern. Verbandspräsident Tobias Wald (MdL) würdigte das hohe Engagement von Markus Mauderer, musikalischer Leiter, und Edgar Kistner, "Cheforganisator und gute Seele". Deren Idee, durch Aufführung von Werken eines Komponisten der Weltspitzenklasse unter dessen Leitung Motivationsanreize für die Musiker zu bieten, habe er gerne unterstützt, meinte Wald. Unauffällig, aber wirkungsvoll begleitete das Technikteam des Bürgerhauses um Thomas Huber Probe und Konzert. Moderatorin Nicole Stichling interviewte den Dirigenten, entlockte ihm Wissenswertes zu Werken und Kompositionsweise, aber auch amüsante Anekdoten aus dem Leben des 63-jährigen Belgiers.

Äußerst anstrengend seien die Proben gewesen, bekannten Musiker im persönlichen Gespräch vor dem Konzert, aber sie hätten auch viele Erkenntnisse gewonnen, als der Komponist mit ihnen die Feinheiten herausarbeitete.

Jan van der Roost dirigierte mit weit ausholenden, eleganten Gesten, signalisierte dem Orchester aber auch mit nur leicht vibrierenden Fingerspitzen, final ins Pianissimo einzutauchen. Das einleitende Stück offenbarte exemplarisch, wie vielfältig er seine Werke anlegt und wie feinfühlig sie das ausgesprochen sauber intonierende SBM interpretierte.

Die "Algona Overture" bestach durch expressive Crescendi, führte von dumpfem Grollen über feine Klarinetten- und Flötenlinien zu satten Akkorden. Solistische Passagen würzten die "Namasé Rhapsody", die zwischen lyrischen Momenten und großen Emotionen kontrastierte. Mit sonorem tiefem Blech, aber auch sphärischen Klängen bezauberte das Orchester in der "Fantasia Helvetica" und wurde mit Bravorufen belohnt. Apart liefen die irischen Melodien durch die Register in den "Dublin Dances", die glitzernde Flötentöne über wohliges Melos legten. In "Stepstones" (deutsche Erstaufführung) überzeugte das SBM zuerst mit italienischer Grandezza, dann mit US-jazzigem Sound.

Klangprächtig startete der zweite Teil mit "Flame and Glory". Das steigerte sich in der Rhapsodie "Kebek" (Québec), in der das SBM ein klangfarbenreiches Gemälde der kanadischen Natur im Lauf der Jahreszeiten malte. Raffinierte Perkussion bereicherte nicht nur in "Takayama Impressions", der zweiten deutschen Erstaufführung, das Spektrum des SBM, das fürs Konzert um Marimbafon, Röhrenglocken, Gong, Bassklarinette, Sopransaxofon, Oboen, Englischhorn und Kontrabass erweitert wurde. Wild wirbelte das Orchester durch den zweiten Satz des Werks "Tanczi", das auch durch vollmundige Hornpassagen bestach und geheimnisvoll im "Klarinettennebel" endete. "Rikudim" mündete in einem wilden tänzerischen Taumel und einem herzhaften "Hey".

Zugaben waren fällig, die mit dem knackigen Marsch "Arsenal", dem sehnsuchtsvollen "Sayonara" (Variationen über "For auld lang syne") und einem Da capo des "Rikudim"-Finales gewährt wurden.