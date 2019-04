In die Bühler Gastro-Szene kommt wieder Bewegung

Patrick Braun, zusammen mit Ehefrau Karin Eigentümer der stadtbildprägenden Immobilie, hat den passenden Zusammenhang rasch gefunden: "Ein Mann aus dem Hanauerland übernimmt den Hanauer Hof." Peter Kirchhofer (39) und seine Ehefrau Nadine (29) führten bis zuletzt ein Lokal in Rheinau, ehe das Haus den Besitzer wechselte, der wiederum andere Vorstellungen von der Küche hatte. Eine badisch geprägte Speisekarte indes schwebt Patrick Braun vor. Andere Interessenten konnten oder wollten diese Vorgabe nicht erfüllen. Der letzte Pächter hatte zum Jahresende 2018 aus gesundheitlichen Gründen gekündigt.

Seinen Nachfolger erwartet ein gut bestelltes Haus mit 60 Sitzplätzen im Gastraum und ebenso vielen im Freien. Zum Mietvertrag gehört auch eine Pächterwohnung im Obergeschoss mit rund 100 Quadratmetern, in die die dreiköpfige Familie Kirchhofer demnächst einziehen will. Der gebürtige Kehler lernte in der "Blume" in Offenburg das Kochhandwerk. Danach übernahm er den landwirtschaftlichen Hof des Vaters, der schwer erkrankte. 2018 wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit. Nun also wechselt der Hanauer in den "Hanauer Hof", in ein "uriges, geschichtsträchtiges Gebäude" in zentraler Lage, in dem Tradition und Moderne gut harmonieren, wie er meint. Wert legt er auf Familienfreundlichkeit und eine gut-badische Küche.

Patrick Braun freut sich, dass es im "Hanauer" zeitnah weitergeht. Ein Leerstand, weiß der Getränkehändler schon von Berufs wegen, "tut keinem Lokal gut". Und der "Hanauer Hof" steht immerhin unter Denkmalschutz, was eine besondere Sorgfalt und Verpflichtung bedeutet. Das Gebäude wurde erstmals Ende des 17. Jahrhunderts urkundlich erwähnt. 1857 übernahm Ignaz Klöpfer, ein Bierbrauer aus Moos, das Wirtshaus, das als "Brauerei Klöpfer" firmierte. Später übernahm die Brauerei Hatz (Rastatt) und gab dem Lokal mit "Hanauer Hof" einen neuen Namen. Er war eine Reminiszenz an die vielen Obst- und Viehbauern, die den Bühler Markt besuchten und regelmäßig dort einkehrten.

Überraschend zeitnah ist nach dem Auszug von Ludwig Bechter auch David Molnar bei der Suche nach einem Nachfolgepächter fündig geworden. Er ist der Eigentümer des Anwesens Kappelwindeckstraße 15, in dem zuletzt das Restaurant "Lamm" für gehobene kulinarische Ansprüche sorgte. Pläne des gebürtigen Ungar, der viele Jahre als Libero, Spielführer und späterer Teammanager der Bühler Bundesliga-Volleyballer wirkte, einen Landsmann als Bechter-Nachfolger zu gewinnen, haben sich zerschlagen. Jetzt wird es Küchenmeister Julien Kühnl machen, der in Bühl wohnt und zuletzt auch in Sternehäusern in Baden-Baden und Karlsruhe am Herd stand, während seine Lebenspartnerin den Service leiten wird. Eine "Mitgift" müssen sie nicht mitbringen, lediglich eine komplette Brigade. Molnar hat von Bechter das komplette Inventar übernommen, auch die Kücheneinrichtung. Zuletzt waren neun Bewerber in der Endauswahl, berichtet Molnar. Letztlich habe er sich für einen Pächter entschieden, der "berufliche Erfolge vorweisen kann und ehrgeizig ist". Molnar ist sich ziemlich sicher, dass auch künftig im "Lamm" kulinarische Erlebnisse zelebriert werden. Es sei wie im Sport: "Frisches Blut tut immer gut." Die "Blutauffrischung" sprich Wiedereröffnung des "Lamm" ist für Ende April/Anfang Mai geplant. Bis dahin will sich auch der neue Pächter zu seinem Konzept äußern.