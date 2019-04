Gewerbegebiet schluckt Wohnsiedlung

Bietigheim

Knatsch wegen Neubaugebiet Bietigheim (as) - Bietigheim will im Gewann "Birkig" ein Neubaugebiet erschließen. Unmut regt sich bei Betroffenen über die Vorgehensweise der Gemeinde. Sie fordern eine öffentliche Bürgerinfo bezüglich des ersten Bauabschnitts, über den der Gemeinderat am 9. April beraten wird (Foto: as). » Weitersagen (as) - Bietigheim will im Gewann "Birkig" ein Neubaugebiet erschließen. Unmut regt sich bei Betroffenen über die Vorgehensweise der Gemeinde. Sie fordern eine öffentliche Bürgerinfo bezüglich des ersten Bauabschnitts, über den der Gemeinderat am 9. April beraten wird (Foto: as). » - Mehr

Baden-Baden

Stromausfall in Stadtteilen Baden-Baden (fk) - Teile von Sandweier, Haueneberstein und Balg waren am Dienstag mehrere Stunden vom Stromnetz abgetrennt. Grund für den Ausfall waren offenbar Arbeiten im Gewerbegebiet Haueneberstein, bei denen ein Bagger ein Kabel beschädigte (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (fk) - Teile von Sandweier, Haueneberstein und Balg waren am Dienstag mehrere Stunden vom Stromnetz abgetrennt. Grund für den Ausfall waren offenbar Arbeiten im Gewerbegebiet Haueneberstein, bei denen ein Bagger ein Kabel beschädigte (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühl

Straßenausbau im Gewerbegebiet Bühl (sie) - Täglich rollen zahlreiche Lkw über die grobe Fahrbahndecke mit den zahlreichen Schlaglöchern: Ein Teil der Siemensstraße im Bühler Gewerbegebiet Süd II ist bis heute nicht ausgebaut. Doch das soll sich jetzt ändern. Die Arbeiten beginnen am 15. April (Foto: sie). » Weitersagen (sie) - Täglich rollen zahlreiche Lkw über die grobe Fahrbahndecke mit den zahlreichen Schlaglöchern: Ein Teil der Siemensstraße im Bühler Gewerbegebiet Süd II ist bis heute nicht ausgebaut. Doch das soll sich jetzt ändern. Die Arbeiten beginnen am 15. April (Foto: sie). » - Mehr