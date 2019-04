Weitsicht und Sachverstand gewürdigt

Von den Geehrten ist Thomas Zink (FBV) mit 25 Jahren am längsten dabei. Er war seinerzeit der Jüngste im Gremium. Peter Ganter (SPD) und Franz Tilgner (CDU) wurden für 20 Jahre geehrt, Elke Braun (CDU), Inge Volpp (FBV) und Andreas Karcher (FBV) für zehn Jahre. Für den Gemeindetag überreichte Bürgermeister Hans-Peter Braun die entsprechenden Ehrenurkunden, gezeichnet vom Präsidenten des Gemeindetags, Roger Kehle. Dazu gab es für zehn Jahre eine Ehrennadel und für die anderen eine Stele.

"Ich verbinde mit dieser Ehrung auch den Dank der Verwaltung und meinen ganz persönlichen Dank an alle Geehrten für ihr großes Engagement", formulierte Braun. In seiner Laudatio schloss er auch die Partner und Partnerinnen der Geehrten mit Dankesworten ein.

Die Kommunalpolitik stehe oft im Schatten der Bundes- und Landespolitik. Es gebe viele Vorgaben von übergeordneten Instanzen, von daher sei der Gemeinderat in vielen Angelegenheiten nicht so frei wie es eigentlich wünschenswert wäre.

Braun: "Die Tätigkeit in der Kommunalpolitik ist eine sehr anspruchsvolle. Man steht sozusagen an der Front, in unmittelbarem Kontakt mit den Bürgern, den Wählern." Man müsse Rede und Antwort stehen und könne die Bürger nicht mit Floskeln beschwichtigen. Der Wähler könne prüfen und sich überzeugen, ob das, was gesprochen und in Prospekten formuliert werde, auch mit den Entscheidungen am Ratstisch übereinstimme.

Die Tätigkeit als Gemeinderat erfordere oftmals auch den Mut, unpopuläre Entscheidungen zu fällen und mitzutragen. Außerdem brauche es Weitsicht, Folgewirkungen abschätzen zu können. All diesem würden die Geehrten in besonderem Maße gerecht. Braun bescheinigte den Ausgezeichneten Sachverstand, Engagement und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Er zählte eine lange Reihe von Projekten und Eckpunkten der vergangenen 25 Jahre auf, bei denen fruchtbare Diskussionen geführt und konstruktive Lösungen gefunden worden seien. Unzählige Sitzungen und Besprechungen seien dafür erforderlich gewesen. "Es freut mich, dass alle der Geehrten sich bei der Kommunalwahl im Mai wieder um ein Mandat bewerben", so Braun.

"Es gehörte einiges dazu, in der Öffentlichkeit zu stehen", dankte Stefan Ursprung (FBV) seinen Ratskollegen und lobte die Bereitschaft, wieder zu kandidieren. Volker Blum (CDU) und Clemens Welle (SPD) dankten für die stets faire und konstruktive Zusammenarbeit und wünschten einen ebensolchen Wahlkampf.