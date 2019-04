Reiterlein galoppiert ins Museum

Das Windecker Reiterlein, das nach Einschätzung des Stadtgeschichtlichen Instituts aus dem 14. oder 15. Jahrhundert stammt, wurde 1958 bei Bauarbeiten für das Restaurant auf dem Gelände der Burg Windeck gefunden. Siedle-Bank, bis Anfang 2018 Eigentümerin der Burg, hatte die Figur zusammen mit vier Steinen und Säulenfragmenten der Stadt elf Jahre lang zur Verfügung gestellt. Bis April 2018 waren sie Teil der Dauerausstellung des Stadtmuseums. Nach dem Verkauf der Burg an Erwin Junker forderte sie die Gegenstände zurück, was letztlich zur zivilrechtlichen Auseinandersetzung vor dem Amtsgericht führte. Aufgrund des juristischen Streits ließ die Stadtverwaltung Reiterlein und Steine zur sicheren Verwahrung im Magazin des Stadtgeschichtlichen Instituts einlagern.

Nachdem sich die Parteien bei einem Gütetermin im Januar nicht einigen konnten, sprach Richterin Schneider Anfang März ein Urteil. Das fiel ganz im Sinne der Stadt aus. Schneider stellte klar: Reiterlein und Steine gelten als Zubehör der Burg und sind bei deren Verkauf in Junkers Besitz übergegangen. Der Unternehmer nahm an dem Prozess, vertreten durch seine Anwälte, als sogenannter Streitverkünder teil. Durch diese ließ er ankündigen, die Gegenstände weiterhin der Stadt überlassen zu wollen.

Nach dem Richterspruch blieb das Reiterlein aber vorerst im Tresor des Stadtgeschichtlichen Instituts verwahrt und damit den Blicken der Öffentlichkeit verborgen. Die Stadtverwaltung wollte erst einmal abwarten, ob die Gegenseite in Berufung geht und der Streit damit vor dem Landgericht Baden-Baden seine Fortsetzung findet. Die Frist dafür ist allerdings in dieser Woche verstrichen, so dass es nun auch rechtskräftig heißt: Das Reiterlein bleibt ein Bühler. Warum Siedle-Bank auf das Rechtsmittel verzichtet, bleibt offen. Ihr Anwalt Hubertus de Vries hatte im Prozess die Meinung vertreten, dass die Gegenstände nicht als Zubehör der Burg zu werten seien. Auf Nachfrage des BT wollte er sich nicht mehr zu dem Fall äußern.

Das Reiterlein soll in den kommenden Tagen von Neusatz zurück ins Stadtmuseum gebracht werden. Der städtische Pressesprecher Matthias Buschert kündigt an, dass es "noch vor Ostern" wieder in der Ausstellung zu sehen sein werde.