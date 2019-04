Parkdeck neu in der Planung

Baden-Baden

Keine Küche und keine Wäscherei Baden-Baden (cn) - Gut besucht war die Infoveranstaltung zum Neubau des evangelischen Pflegeheims in der Steinbacher Gärtnerstraße. Die neuen Pläne sehen nun keine Großküche und auch keine Wäscherei in dem Z-förmig angelegten Gebäude mehr vor (Foto: Nickweiler). » Weitersagen (cn) - Gut besucht war die Infoveranstaltung zum Neubau des evangelischen Pflegeheims in der Steinbacher Gärtnerstraße. Die neuen Pläne sehen nun keine Großküche und auch keine Wäscherei in dem Z-förmig angelegten Gebäude mehr vor (Foto: Nickweiler). » - Mehr

Baden-Baden

Umbauarbeiten in vollem Gange Baden-Baden (red) - "Hier ist Baustelle pur", sagte Marion Gärtner, Leiterin des Pflegeheims Schafberg, bei einer Baustellenbesichtigung des Schafbergs. Schon seit September 2018 läuft der Umbau des Pflegeheims, die Bewohner sind in einem anderen Haus untergebracht (Foto: KMB). » Weitersagen (red) - "Hier ist Baustelle pur", sagte Marion Gärtner, Leiterin des Pflegeheims Schafberg, bei einer Baustellenbesichtigung des Schafbergs. Schon seit September 2018 läuft der Umbau des Pflegeheims, die Bewohner sind in einem anderen Haus untergebracht (Foto: KMB). » - Mehr

Elchesheim

Grundsteinlegung für Pflegeheim Elchesheim-Illingen (HH) - Für das Pflegeheim Haus Edelberg, das in zentraler Lage in Elchesheim-Illingen entsteht, wurde der Grundstein gelegt. In der Einrichtung sind neben 75 Pflegezimmern auch 16 Service-Wohnungen geplant. Sie soll im ersten Halbjahr 2020 eröffnet werden (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Für das Pflegeheim Haus Edelberg, das in zentraler Lage in Elchesheim-Illingen entsteht, wurde der Grundstein gelegt. In der Einrichtung sind neben 75 Pflegezimmern auch 16 Service-Wohnungen geplant. Sie soll im ersten Halbjahr 2020 eröffnet werden (Foto: HH). » - Mehr