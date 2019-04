Große Vorfreude, aber auch ein wenig Wehmut

Mannheim

Fast alle Bücher zerstört Mannheim (lsw) - Zwei Tage nach dem Bibliotheksbrand in Mannheim sucht die Polizei weiter nach der Ursache. Der Schaden am Haus beträgt nach einer ersten Schätzung mindestens 150.000 Euro. Der Buchbestand sowie die elektronischen Medien seien größtenteils zerstört (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Zwei Tage nach dem Bibliotheksbrand in Mannheim sucht die Polizei weiter nach der Ursache. Der Schaden am Haus beträgt nach einer ersten Schätzung mindestens 150.000 Euro. Der Buchbestand sowie die elektronischen Medien seien größtenteils zerstört (Foto: dpa). » - Mehr

Paris

Notre-Dame: Brand gelöscht Paris (dpa) - In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagabend ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Am Dienstagvormittag war das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagabend ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Am Dienstagvormittag war das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar (Foto: dpa). » - Mehr

Sinzheim

Panzerknacker am Bergsee? Sinzheim (bema) - Im Sinzheimer Bergsee sind zwei Tresore gefunden worden. Die beiden Geldschränke lagen am Steilufer und wurden von der Feuerwehr und DLRG-Helfern geborgen (Foto: Margull). Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Panzerknackern aufgenommen. » Weitersagen (bema) - Im Sinzheimer Bergsee sind zwei Tresore gefunden worden. Die beiden Geldschränke lagen am Steilufer und wurden von der Feuerwehr und DLRG-Helfern geborgen (Foto: Margull). Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Panzerknackern aufgenommen. » - Mehr

Ottersweier

Zwei Autos fahren gegen Baum Ottersweier (red) - Bei einem schweren Unfall sind auf der B3 neu bei Ottersweier in der Nacht zum Sonntag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Während eines missglückten Überholvorgangs fuhren beide mit ihrem Auto gegen einen Baum (Foto: Margull). » Weitersagen (red) - Bei einem schweren Unfall sind auf der B3 neu bei Ottersweier in der Nacht zum Sonntag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Während eines missglückten Überholvorgangs fuhren beide mit ihrem Auto gegen einen Baum (Foto: Margull). » - Mehr