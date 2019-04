Auf den Sieger warten eine Filmrolle und ein dicker Batzen Geld

Bühl



Dritte Expo in Vimbuch Bühl (efi) - Nach den Gewerbegebieten Froschbächle und Süd liegt der Schauplatz der dritten Expo in Vimbuch. Am Sonntag, 7. April, öffnen 30 Firmen und Institutionen im Gewerbegebiet Hurst von 11 bis 17 Uhr ihre Türen und stellen sich mit einem Aktionstag vor (Foto: wiwa). » Weitersagen (efi) - Nach den Gewerbegebieten Froschbächle und Süd liegt der Schauplatz der dritten Expo in Vimbuch. Am Sonntag, 7. April, öffnen 30 Firmen und Institutionen im Gewerbegebiet Hurst von 11 bis 17 Uhr ihre Türen und stellen sich mit einem Aktionstag vor (Foto: wiwa). » - Mehr