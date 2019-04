Jetzt will es Aldi wissen

Dr. Ulrich Heidemann, Geschäftsführer der zuständigen Hausverwaltung Henn (Baden-Baden), bestätigte gegenüber dem BT den Vertragsabschluss. Er ist davon überzeugt: "Aldi ist der richtige Mieter am richtigen Platz". Und dies in unmittelbarer Nachbarschaft zum Johannesplatz, dem gastronomisch meist frequentierten Ort in der Stadt. Viele Bürger, aber auch die Stadtverwaltung hätten den Wunsch nach einer zentralen Lebensmittelnahversorgung geäußert, dem man nun gerne nachkomme. Mit der anerkannten Qualität von Aldi verspricht sich Heidemann eine "Aufwertung des Standorts".

Momentan ist eine Fachfirma damit beschäftigt, das 900 Quadratmeter große Ladengeschäft plus Lagerräume komplett zu entkernen. Es geht zu wie bei einem Schlussverkauf. Alles muss raus: Stromleitungen, Be- und Entlüftungskanäle, Fliesen, Deckenverkleidungen und vieles mehr. Vier Wochen sind hierfür veranschlagt. Danach wollen die Projektentwickler (Mieter und Vermieter) gemeinsam über den Umfang und die Spezifika einer Sanierung entscheiden.

Holger Philippin, Leiter der Filialentwicklung in der Aldi-Zentrale in Rastatt, spricht von einer "großen Herausforderung", die man "step by step" angehen werde. Gemeinsames Ziel sei es, das Projekt "so schnell wie möglich" umzusetzen.

Der Discounter wird künftig neben seinem angestammten Platz im Gewerbegebiet "Froschbächle" dann zweimal in Bühl vertreten sein. Nicht auf der "grünen Wiese", sondern in einem Bestandsgebäude mitten in der Stadt mit eigener Tiefgarage, die ebenfalls in die Sanierung eingebunden wird. Die motorisierte Kundschaft erreicht den Markt über das Treppenhaus oder einen Aufzug.

Zunächst möchte der Filialentwickler das Ergebnis der Entkernung abwarten. Und das sei aus heutiger Sicht "extrem schwer abzuschätzen". Einen exakten Bauzeitenplan gebe es noch nicht, und auch auf einen Eröffnungstermin möchte er sich nicht festlegen lassen. Das könne zum Jahresende sein - oder auch nicht.

Eine Tendenz, heißt es, könnte es beim Bodenbelag geben, der zumindest im Innern des Marktes erhalten werden kann. Der Eingangsbereich zur Johannespassage wird aber vermutlich mit neuem Belag und "Design-Elementen" neu gestaltet. Ansonsten werde sich das Sortiment, so Philippin, an einem "ganz normalen" Aldi-Markt orientieren: mit 1 600 Artikeln, davon 600 aus dem Frischebereich (Obst, Gemüse, Kühlartikel). Eine "Frischetheke" für Wurst, Fleisch und Käse wie früher einmal bei Scheck werde es nicht geben, dafür aber einen Backautomaten mit "manuellen Ausgabeeinheiten".

In Bühl, mit Vollsortimentern und Discountern nicht gerade unterversorgt, will Aldi damit künftig größere Brötchen backen. Die Osterüberraschung jedenfalls ist gelungen.

