"Zehn tolle Jahre mit den Bühlertäler Musikanten" Bühlertal (eh) - Unter dem Motto "Vier Jahreszeiten" präsentiert der Musikverein Bühlertal am Ostersonntag um 19.30 Uhr sein traditionelles Osterkonzert im Haus des Gastes. Für den Verein ist es eine Zäsur, denn es wird das letzte sein, bei dem Katherine Flynn-Hartmann die große Kapelle dirigiert. Sie kündigt ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm an. Seit Montagabend wird auf der Bühne im Haus des Gastes geprobt.



Das Osterkonzert ist im Jahreslauf der musikalische Höhepunkt. Kürzlich fand ein Probenwochenende im Haus Sonneck statt. Alljährlich ist die Karwoche für alle sehr proben- und arbeitsintensiv, besonders für die Dirigentin und die Jugendlichen, die sowohl in der Jugendkapelle als auch in der großen Kapelle mitspielen. Für sie stehen fünf Probetermine an. Am Montagabend wurde im Haus des Gastes bereits alles aufgebaut. "Ich bin sehr froh, dass wir schon zu Wochenbeginn auf der Bühne sein können", sagt Flynn-Hartmann. Man könne sich dann gleich auf die akustischen Verhältnisse einstellen und die Feinjustierungen vornehmen. Eng wird es auf der Bühne wieder, denn 56 Musiker und Musikerinnen wirken mit. Und auch da ist die Regieanweisung der Dirigentin gefragt, welche genaue Sitzanordnung es sein soll. Bis bei den Osterkonzerten alles rund läuft, gibt es bei Flynn-Hartmann einen langen Vorlauf. Stets hat sie im Sommer nach Ideen gesucht und das Motto festgelegt. Im Herbst begann sie, dem Motto entsprechend, eine Auswahl an Stücken vorzunehmen. Die Programmauswahl traf sie im Dezember und bestellte dann die Noten. Stets begannen nach den Weihnachtsferien im Januar die Proben für das Osterkonzert. Als Musiker sei es schön, sich mit Konzerten konkrete Ziele zu setzen. Alles bedürfe jedoch guter Vorbereitung. "Es waren zehn tolle Jahre mit den Bühlertäler Musikanten. Alle Osterkonzerte waren Höhepunkte. Wir können uns glücklich schätzen, dass zehn Jahre die Osterkonzerte ausverkauft waren", resümiert die Dirigentin. Besonders herausragend seien für sie die Konzerte "Orient und Okzident" (2011) und "Bühlertal im Schwarzwald" (2013) gewesen mit dem Werk "Fremersberg", wofür man sogar eine Windmaschine ausgeliehen habe. Über die Jugendkapelle Altschweier, Bühlertal und Eisental werde sie auch künftig an den Osterkonzerten mitwirken. "Ich fühle mich berufen, junge Menschen musikalisch gut auszubilden. Da habe ich großen Ehrgeiz", so Flynn-Hartmann. Über die Bläser- und Instrumentalklassen und die Jugendkapelle werde sie somit weiterhin den Bühlertäler Musikanten verbunden bleiben und sich auch ins gesellschaftliche Leben einbringen. Der Nachwuchsförderung widmet sie ihre ganze berufliche Arbeit. Mit einer vollen Stelle ist sie an der Musikschule Achern/Oberkirch als Lehrerin für Horn und als Elementarmusikpädagogin tätig. Auch in der unterrichtsfreien Zeit hat sie manches zu erledigen wie die Ausrichtung von Meisterkursen. Am Dienstag fuhr sie eigens nach Mainz, um passende Hörner für ihre Schüler auszuwählen. Mit Blick auf ihre langen, vollen Arbeitstage stellt sie fest: "Für den Musikverein Bühlertal fehlt es mir einfach an der nötigen Vorbereitungszeit. Das ist nicht mehr zu schaffen." Ein Dirigentenwechsel biete immer auch die Chance, dass sich eine Kapelle musikalisch noch weiter entwickle, tritt Flynn-Hartmann aller Wehmut entgegen. Sie wünscht sich sehr, dass bis zum Beginn des neuen Schuljahres die Nachfolge geregelt ist. Sollte dies nicht klappen, will sie den Musikverein noch bis Jahresende führen. "Die Nachfolge wird aktuell gesucht und die Stelle ist ausgeschrieben", kommentiert der stellvertretende Vorsitzende Sven Wilhelm den derzeitigen Stand. Für das Osterkonzert gibt es Karten bei der Tourist-Information Bühlertal, (0 72 23) 99 67 12.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben